Desde Nueva York a Newark, la comunidad chilena del noreste de Estados Unidos ya tiene marcada la fecha: la segunda vuelta presidencial será el 14 de diciembre de 2025, y los chilenos en el exterior podrán votar presencialmente si están inscritos en el padrón del Servicio Electoral (SERVEL).

En la circunscripción que agrupa a Nueva York y al norte de New Jersey, muchos rostros tendrán que elegir entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, candidatos que polarizan el debate político en Chile y cuyas propuestas han dominado la agenda en la recta final.

Para quienes viven en ciudades como Manhattan, Brooklyn, Jersey City u otras localidades del área metropolitana, votar es una forma de mantener el vínculo con la patria y de hacer oír una voz que representa a migrantes, estudiantes y familias que han hecho del noreste su hogar.

Consulta tu local y mesa en la plataforma de SERVEL y revisa los comunicados del Consulado General de Chile en Nueva York para detalles específicos sobre direcciones y horarios. A continuación daremos la información clave para quienes viven en Nueva York y New Jersey.

El 14 de diciembre de 2025 habrá una segunda vuelta electoral para decidir entre las dos primeras mayorías (Foto: AFP)

Estos son los consulados chilenos habilitados en Nueva York, EE. UU.

En primer lugar debes saber que estás habilitado(a) para votar en las elecciones de Chile 2025 si es que actualizaste tu domicilio electoral ante el Servel (Servicio Electoral de Chile) antes del 28 de junio. Si no lo hiciste, es imposible que puedas participar en este proceso democrático.

Luego, es importante mencionar que los locales de votación asignados para esta segunda vuelta corresponden a las sedes diplomáticas, es decir, a los Consulados de Chile, o recintos habilitados por el Servel en ciudades principales de EE.UU. El Consulado General de Chile en Nueva York se ubica en 600 Third Avenue, suite 2808, 28th floor, NY 10016.

El local de votación ubicado en la ciudad de Nueva York

El local de votación asignado en ese estado se encuentra en 444 W 56th St, New York, NY 10019 . Se trata del High School For Environmental Studies. Ten en cuenta que las mesas receptoras de sufragio en el exterior operan en general entre las 8:00 y las 18:00 horas locales, siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente.​

Otros puntos muy importantes

Recuerda que podrán sufragar las y los chilenos mayores de 18 años, que tengan su domicilio electoral en el extranjero. El voto es presencial y voluntario .

. Los electores pueden votar con su cédula de identidad o pasaporte vigentes. Se aceptarán también aquellos que hayan vencido dentro de los doce meses anteriores a la elección.