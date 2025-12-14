La recta final de las Elecciones Presidenciales de Chile 2025 tuvo su punto álgido con el último e intenso debate entre la candidata de izquierda, Jeannette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast, a pocos días de la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre. El encuentro, organizado por Anatel y transmitido por televisión abierta, evidenció modelos de país radicalmente opuestos, centrándose en las principales preocupaciones ciudadanas: seguridad, control migratorio y crecimiento económico.

Aunque la exministra comunista Jeannette Jara ganó la primera vuelta con el 26,9% de los votos, Kast llega mejor posicionado a la votación, respaldado por la derecha tradicional de Evelyn Matthei, y es favorito en los sondeos. El ultraconservador mantuvo un tono confrontacional, mientras Jara se mostró aplomada y acorraló a su oponente con temas sensibles como la controversia de los indultos por pedofilia de su sector y su postura sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Los temas de seguridad y migración dominaron el debate. Jara endureció su postura sobre el control migratorio, señalando que quienes no se empadronen serán expulsados, mientras que Kast fue cuestionado por su apoyo a criminales de lesa humanidad de la dictadura de Pinochet, aunque aseguró que no habrá indultos por delitos graves.

Un grupo decisivo que definirá la elección es el 20% de votantes del excandidato populista Franco Parisi, cuyo voto se resolvió internamente como nulo o blanco. El ganador de este balotaje sucederá a Gabriel Boric y asumirá el poder el 11 de marzo, debiendo negociar con un Congreso dividido donde el bloque de derecha y ultraderecha es casi paritario.

¿Quién está ganando la elecciones en Chile 2025 hoy? Resultados en vivo

Consulta los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile 2025 en vivo y en directo entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Candidatos presidenciales Partido Resultados Jeannette Jara Partido Comunista — José Antonio Kast Partido Republicano —

Previa de las elecciones en Chile

La contienda electoral en Chile se dirige a una decisiva segunda vuelta este 14 de diciembre entre la izquierdista Jeannette Jara (26,6%) y el ultraderechista José Antonio Kast (24,3%), tras unos resultados más ajustados de lo esperado. La sorpresa de la noche fue el avance del populista Franco Parisi (18,4%), cuyo apoyo en el balotaje es ahora clave, aunque él ha instado a ambos candidatos a ganarse sus votos asumiendo algunas de sus políticas.

Tras confirmarse su pase, la candidata comunista Jeannette Jara hizo un llamado a “cuidar la democracia” y a la unidad, recordando el esfuerzo que costó recuperarla. Por su parte, José Antonio Kast, que ya aseguró el apoyo de la derecha tradicional (Evelyn Matthei) y la extrema derecha (Johannes Kaiser), centró su discurso en la necesidad de “reconstruir la patria” frente a lo que llamó un “gobierno fracasado”.

El actual presidente, Gabriel Boric, felicitó a ambos contendientes y pidió a la ciudadanía y a los candidatos un “debate con altura”, enfatizando la solidez de la democracia chilena. El contexto electoral está marcado por el descontento popular y la alta fatiga tras sucesivas elecciones, lo que subraya la importancia de la participación en el balotaje.

¿Quién es Jeannette Jara?

La abogada Jeannette Jara, de 51 años, es la candidata de la coalición progresista chilena y la gran sorpresa de la primera vuelta, donde obtuvo un 26,9% de los votos. Pese a liderar el sufragio inicial, se enfrenta a la difícil tarea de revertir los pronósticos en la segunda vuelta contra el ultraderechista José Antonio Kast. Su candidatura es notable por liderar una coalición que va desde democristianos hasta el Partido Comunista (PC), partido en el que milita desde su adolescencia.

Jara no es la candidata de la continuidad, y durante la campaña ha intentado desmarcarse de la impopularidad del Gobierno saliente de Gabriel Boric, cuya aprobación ronda el 30%. Su experiencia clave proviene de su gestión como Ministra de Trabajo desde 2022, donde demostró una gran habilidad negociadora al impulsar leyes fundamentales como la reforma de pensiones y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, siendo la primera comunista en ese cargo desde 1973.

Entre sus propuestas estrella para la presidencia se incluye la implementación de un “ingreso vital” de $750.000 pesos y medidas de seguridad como levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado. Para atraer a votantes de centro, Jara ha incorporado propuestas de otros excandidatos, como un Plan Oncológico para el cáncer de mama.

El principal desafío de la candidata es superar el anticomunismo fomentado por sus rivales, aunque ella se ha presentado como una figura menos dogmática, llegando a declarar que suspenderá o renunciará a su partido si gana la Presidencia. De lograr la victoria, Jeannette Jara rompería el “péndulo chileno” y sería la primera presidenta en suceder a un mandatario de su mismo signo político en una década.

¿Quién José Antonio Kast?

José Antonio Kast es un abogado y exdiputado ultracatólico, líder del Partido Republicano, que se postula como candidato a la presidencia de Chile en la segunda vuelta contra la izquierdista Jeannette Jara. Pese a quedar en segundo lugar en la primera vuelta de noviembre, los sondeos sugieren que tiene el camino allanado a La Moneda gracias al apoyo consolidado de la derecha. De ganar, Kast sería el primer pinochetista en llegar al poder desde el retorno a la democracia, abanderando una plataforma de extrema derecha.

Su campaña se ha enfocado de manera monotemática en la crisis de seguridad que, según él, atraviesa Chile, prometiendo un “gobierno de emergencia” y mano dura contra la delincuencia. Propone blindar la frontera norte con vallas y zanjas y aplicar deportaciones masivas de migrantes irregulares. En esta campaña, Kast ha evitado deliberadamente exponer sus convicciones ultraconservadoras y su defensa de la dictadura (1973-1990), centrándose en las urgencias percibidas por los chilenos.

Aunque no es un outsider de la política, habiendo sido diputado por 16 años, Kast fundó el Partido Republicano para diferenciarse de la derecha tradicional. Su estilo político, menos disruptivo que el de líderes como Trump o Milei, se asemeja más al de las derechas radicales europeas como Giorgia Meloni en Italia. La elección de este domingo 14 de diciembre es crucial, ya que definirá si un líder que abiertamente defendió a Pinochet asume la presidencia chilena.

Preguntas frecuentes sobre la Segunda Vuelta de las Elecciones en Chile 2025

¿Cuándo se realiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile 2025?

El balotaje de las elecciones en Chile se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre después que ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría suficiente en los comicios generales del pasado domingo 16 de noviembre de 2025.

¿Qué se vota en el balotaje?

Se vota exclusivamente por una de las dos candidaturas que obtuvieron las mayorías más altas en la primera Elección Presidencial.

¿Es obligatorio votar?

Sí, el voto es obligatorio para los ciudadanos chilenos en Chile. Quien no vote sin justificación válida puede recibir multas desde 30 mil a 103 mil pesos chilenos (hasta 100 dólares).​​

¿Qué documentos se necesitan para votar?

Se debe portar la cédula nacional de identidad o pasaporte. El elector extranjero sólo su cédula de identidad para extranjeros. Ningún otro documento ni certificado podrá reemplazar a los anteriores. Los documentos señalados deberán estar vigentes.

Se aceptarán también aquellos que hayan vencido dentro de los doce meses anteriores a la elección o plebiscito, para el solo efecto de identificar al elector.

¿Quiénes pueden votar?

Pueden votar todas las personas inscritas en el padrón electoral definitivo (ciudadanos chilenos mayores de 18 años) que fueron habilitadas para la primera vuelta, tanto en Chile como en el extranjero.

¿Cuántas cédulas electorales o votos habrá?

Habrá solo 1 cédula de votación presidencial, igual para todo el país y también para el exterior, para elegir al nuevo presidente de la República.

¿Cuál es el horario para votar en el balotaje?

Todas las mesas de sufragio funcionarán desde las 8:00 a las 18:00 hrs (Hora de Santiago).

¿Qué medidas de seguridad se toman durante la votación?

Habrá resguardo policial y voluntario en los locales de votación para garantizar una jornada segura. Se implementan protocolos adicionales para facilitar el transporte y seguridad de los votantes.​​

¿Qué pasa si no voy a votar?

Si no asistes y no justificas, te arriesgas a recibir una multa. Las excepciones incluyen enfermedad, ausencia del país o fuerza mayor documentada.​

¿Cómo saber dónde votar?

Puedes consultar tu mesa y local de votación en consulta.servel.cl o llamando al 600 6000 166.​

¿Hay voto en el extranjero?

Sí. Las personas que están inscritas en el Padrón de Electores en el Extranjero, determinado por el Servel, pueden votar en las elecciones presidenciales, incluida la segunda vuelta.

¿Hay voto asistido para personas con discapacidad?

Sí, existe voto asistido y plantillas especiales para personas con discapacidad visual, incluyendo material en Braille, disponible en los locales de votación.​

¿Quiénes son los vocales de mesa?

Los mismos vocales designados para la primera vuelta deben ejercer nuevamente.

Las mesas se instalan con cinco vocales, o con un mínimo de tres cuando sea necesario.

En el exterior, las mesas funcionan con tres vocales.

¿Se paga a los vocales de mesa?

Sí. Los vocales reciben ⅔ de Unidad de Fomento (UF) por cada acto electoral en que ejerzan sus funciones.

La segunda votación se considera otro acto electoral, por lo que corresponde un nuevo pago.