La Casa Blanca tiene la intención de publicar una orden ejecutiva en un futuro próximo para aclarar lo que un funcionario calificó de desinformación sobre los aranceles al oro y otros productos especiales. El funcionario detalló los planes el viernes bajo condición de anonimato.

Los precios del oro spot y de los futuros en la Comex de Nueva York cayeron tras la declaración de la Casa Blanca.

Los actores del sector habían entendido anteriormente que los lingotes estarían exentos de los llamados aranceles recíprocos del presidente Donald Trump, que incluyen un 39% sobre los productos procedentes de Suiza, uno de los principales exportadores de este metal precioso.

Sin embargo, cuando una refinería de oro suiza preguntó al respecto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dictaminó que los lingotes de oro de un kilo y 100 onzas están sujetos a los gravámenes, según una carta de la agencia.

La orden podría calmar un mercado sacudido por la perspectiva de un arancel sobre las importaciones de oro.

Tal decisión habría tenido implicaciones de gran alcance para el oro en lingotes en todo el mundo y podría haber perturbado el funcionamiento de los contratos de futuros estadounidenses.

El oro tiene un papel único como activo financiero y moneda global, lo que lo diferencia del cobre, el acero y el aluminio, otros metales que se han visto afectados por los aranceles de Trump. Los envíos se paralizaron en respuesta a la decisión de que las importaciones de oro se enfrentarían a aranceles estadounidenses, según informaron los operadores el viernes.