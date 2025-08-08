Gold bars at the Italpreziosi SpA precious metals refinery plant arranged in Arezzo, Italy, on Tuesday, May 6, 2025. Gold fell, snapping a two-day advance, as signs of progress on US-China trade talks curbed demand for havens even as military hostilities between India and Pakistan escalated. Photographer: Alessia Pierdomenico/Bloomberg
Agencia Bloomberg
La administración Trump sugirió que emitirá una nueva política para aclarar que las importaciones de lingotes de oro no deberían estar sujetas a aranceles, después de que el gobierno de Estados Unidos sorprendiera a los operadores al dictaminar que sí lo estarían.

