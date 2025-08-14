En una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte promulgó el último miércoles la ley que otorga amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

Esto, a pesar de las críticas y objeciones de diversos organismos e instituciones nacionales e internacionales, entre ellas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Tras conocerse esta noticia, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazaron la promulgación de dicha norma al considerar que es incompatible con los tratados de derechos humanos que ha firmado el Perú, por lo representa un claro desacato al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

En diálogo con RPP, la comisionada de dicho organismo internacional, Andrea Pochak, consideró que la decisión del Gobierno peruano es una afrenta a las víctimas que durante décadas vienen buscando justicia.

“A criterio de la CIDH y no me equivoco si digo que también de la Corte IDH, esta ley es incompatible con los tratados de derechos humanos firmados por Perú. De manera que los jueces de Perú tienen la obligación de controlar si una ley es constitucional o convencional o no lo es. En este caso la ley no es constitucional no es convencional y los jueces no deben aplicarla”, dijo la noche del último miércoles.

“LOS TRATADOS SE FIRMAN PARA SER CUMPLIDOS”

La comisionada recordó que el Estado peruano se sometió voluntariamente al SIDH y que la posición de las autoridades actuales con la promulgación de esta ley va en contra del pronunciamiento realizado por la Corte IDH en el año 2001.

En aquella oportunidad, dicho organismo concluyó que las leyes de amnistía son incompatibles con la CIDH y no pueden estar vigentes.

“El estado de Perú se ha sometido voluntariamente hace muchos años a cumplir con los tratados de derechos humanos que firmó, los tratados se firman para ser cumplidos, de manera que les corresponde también a los jueces de Perú controlar que los tratados se cumplan y en este caso eso implica que la ley no debe aplicarse”, apuntó.

En ese sentido, criticó que las autoridades peruanas busquen participar en el SIDH proponiendo candidatos para la Corte IDH y CIDH, mientras que al mismo tiempo desatienden las decisiones con las que no están de acuerdo.

Frente a ello, hizo un llamado a la cordura para que el país siga sometido al escrutinio internacional por el bien de la gente.

“Los países deben someterse al escrutinio internacional, no por nosotros, sino por las víctimas, por la gente que tiene derecho a gozar de derechos humanos. Así lo han hecho los países de manera soberana y esperamos que Perú vuelva a la cordura y se someta de manera abierta y respetuosa a las decisiones del Sistema Interamericano”, finalizó Pochak.