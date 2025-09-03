Pese a que el Poder Judicial ordenó hasta en dos oportunidades al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que inscriban e incorporen al partido Unidad Popular, que lidera Duberlí Rodríguez, en las elecciones generales de abril del 2026, desde el organismo electoral se resisten a acatar dicha medida.

El último martes, el presidente de dicha institución, Roberto Burneo, anunció que presentarán una demanda competencial contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional (TC), a fin de que sea este organismo el que defina este conflicto.

Esta mañana, el magistrado dio más detalles sobre la presentación de este documento. Anunció que este mes, a más tardar, lo presentarán ante el TC, tras precisar que los equipos técnicos del JNE ya vienen trabajando en ello.

“Sí, lo presentaremos lo antes posible. Ya nuestros equipos se están reuniendo en estos días. Estimamos que la próxima semana o, a más tardar, antes que acabe el mes, de todas maneras estaremos presentando esta demanda competencial”, indicó a Canal N.

Agregó que el primer paso fue la autorización del pleno del JNE para la presentación de dicha demanda. Según dijo, todos los magistrados estuvieron a favor, por lo que resaltó que la solicitud fue aprobada por unanimidad.

Burneo dijo esperar que el organismo que preside Luz Pacheco priorice el debate de la demanda y emita una resolución a la brevedad posible.

“Teniendo en cuenta que se trata de un acción que depende mucho el cronograma electoral, esperemos que lo atienda lo antes posible. Ya habido antecedentes en los que el TC le ha dado prioridad a este tipo de demandas”, sostuvo.

CRITICA “INSCRIPCIÓN RETROACTIVA” ORDENADA POR EL PJ

En otro momento, el titular del JNE calificó como irregular el proceso judicial que favoreció al partido de Rodríguez.

Cuestionó el hecho de que se haya suspendido la audiencia pública programada para el pasado lunes 18 de agosto, por lo que denunció que la sentencia fue emitida sin esa instancia. También criticó que el fallo exige inscribir a Unidad Popular con fecha anterior al 12 de abril.

“El cronograma ya estaba vigente. Emitir una sentencia que contradiga esa fecha es inejecutable”, remarcó.

En ese sentido, Burneo recalcó que la demanda competencial busca zanjar una interpretación sobre si son cuestionables o no las decisiones del JNE.

“Consideramos que no son cuestionables, no deben ser revisables, sobre todo, cuando ya está en ejecución un cronograma electoral (...) para nosotros es estratégico ya zanjar estas discusiones sobre si las decisiones del JNE son irrevisables o no. La Constitución dice que son irrevisables”, acotó.

“Confiamos que finalmente tengamos éxito en el resultado de la acción o en todo caso se defina exactamente a qué vamos a atenernos para evitar que se ponga en tela de juicio el éxito de las elecciones”, concluyó el juez supremo.