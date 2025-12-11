Los migrantes pasaron la noche sobre la pampa en carpas improvisadas. (Foto: América Noticias)
El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, solicitó adoptar medidas para agilizar y

A través de un oficio el gobernador señaló que algunas medidas adoptadas origina atrasos y demoras en el traslado de visitantes a la ciudad de Tacna por el Paso Fronterizo de Santa Rosa.

En la misiva dirigida a las autoridades de Migraciones, Torres Robledo le expresa “l

Se perjudica el normal desarrollo de las actividades económicas sobre todo en esta época navideña, añadió.

Frente a esta situación, el gobernador dijo esperar que se efectúen las medidas necesarias para solucionar el problema para agilizar el tránsito entre ciudadanos de Tacna y Arica, sin perjudicar a los usuarios, operadores turísticos y comerciantes.

