El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, solicitó adoptar medidas para agilizar y hacer más fluido el ingreso de turistas chilenos provenientes de Arica hacia la ciudad heroica.

A través de un oficio el gobernador señaló que algunas medidas adoptadas origina atrasos y demoras en el traslado de visitantes a la ciudad de Tacna por el Paso Fronterizo de Santa Rosa.

En la misiva dirigida a las autoridades de Migraciones, Torres Robledo le expresa “la preocupación de miles de tacneños dedicados al comercio y turismo que ven como el tránsito de las personas que se trasladan de Arica — Chile hacia Tacna, tienen muchas dificultades por el atraso que sufren debido a las últimas medidas tomadas por Migraciones”.

Se perjudica el normal desarrollo de las actividades económicas sobre todo en esta época navideña, añadió.

Frente a esta situación, el gobernador dijo esperar que se efectúen las medidas necesarias para solucionar el problema para agilizar el tránsito entre ciudadanos de Tacna y Arica, sin perjudicar a los usuarios, operadores turísticos y comerciantes.