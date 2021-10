El proceso de descentralización inició oficialmente el 28 de julio del 2002 con un anuncio del presidente Alejandro Toledo durante la asunción del mando.

Dicho proceso creó a los gobiernos regionales. Un nivel intermedio entre el gobierno nacional y los gobiernos locales (provincias y distritos).

¿Qué planteaba la descentralización? Transferir a los subgobiernos: autoridades y capacidad de decidir, recursos (dinero), poder y funciones; en determinados sectores, como salud, educación e infraestructura.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estos tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Aunque el esquema resultaba interesante en un país con tanta diversidad geográfica, cultural y económica, no ha sido del todo exitoso, pues en los últimos años los gobernadores regionales se han visto involucrados, investigados y hasta acusados por actos de corrupción.

Según el registro del Ministerio Público, 19 de los 25 gobernadores regionales del país son investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecot).

Recientemente en Arequipa, tras más de un año de investigación reservada por parte de la Policía y Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se detuvo al gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, y 10 funcionarios, por presuntamente integrar la organización criminal “Los hijos del cóndor”, involucrados en los presuntos delitos de colusión, peculado, cohecho activo, cohecho pasivo y otros.

¿Por qué la corrupción se ha enquistado en los gobiernos regionales? A continuación el análisis de Silvana Huanqui, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y de Fernando Cilloníz, exgobernador regional de Ica sobre las razones que explican la corrupción en este nivel de gobierno.

“La descentralización es necesaria. La heterogeneidad que tenemos en nuestro país es fuerte, a nivel geográfico, social, cultural y económico, la diferencia entre zonas urbanas y rurales es muy alta. Llevar a cabo políticas pensadas a nivel nacional es insostenible, entonces la descentralización es una forma de adecuar las políticas nacionales tomando en cuenta las diferencia de cada región”, menciona Huanqui.

Sin embargo, afirma que no es recomendable que el proceso continúe con las fallas que mantiene. “Fallas hay en todo nuevo proceso. Se debe mirar en retrospectiva e identificar los aspectos que están fallando para poder retroceder. El problema es que ningún gobierno ha querido retroceder y ver el rediseño de las bases de la descentralización”, agrega.

Para Fernando Cilloníz, exgobernador regional de Ica, la descentralización ha fracasado debido a que la política está presente en los subgobiernos.

“Lo del gobernador de Arequipa es una raya más al tigre. Casi todos los gobiernos regionales están involucrados por corrupción. Entonces, desde del punto de vista de los hechos, la regionalización es un fracaso, porque permitió la corrupción”, comenta.

Cinco factores explican la corrupción

Los gobiernos regionales son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto; formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil; administrar sus bienes y rentas; regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad; promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes y dictar las normas inherentes a la gestión regional.

Así como, promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley; fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional; presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia; ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.

Entonces, ¿qué explica la corrucción?

1. Los mecanismos de coordinación: El marco normativo no ha generado el desarrollo ni mecanismo que permita una organización plena entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

“No hay mecanismos de corrupción, no hay forma de poder obligar y sancionar cuando un gobierno regional se sale de esa línea. Esa es una falla del marco legal del proceso”, señala Huanqui.

A modo de ejemplo explicó que cuando inició la pandemia, en muchas regiones no se tenía muy claro las funciones de los gobiernos regionales en material de salud para poder desarrollar las estrategias iniciales de la propagación del virus.

“Otro ejemplo fue la segunda autopista del Aeropuerto Jorge Chávez, donde se estaba pensando en la construcción de la segunda pista pero el gobierno regional del Callao estaba haciendo la extensión de la Av. Néstor Gambeta porque pasaba por donde sería la segunda pista. Entonces, claramente son descordinaciones que pintan de cuerpo entero la falta de claridad respecto de las funciones de cada nivel y la falta de coordinación que existe”.

2. Capacidad de ejecución: No solamente es la ausencia de funcionarios capaces sino la alta rotación, porque cambian cada cuatro años.

3. Fiscalización y auditorías: “Si bien la Controlaría hace su trabajo, no es lo suficientemente grande para hacer seguimiento a todo el gasto de todas las entidades públicas”, indica la especialista.

4. Discrecionalidad del gasto. Se debe reducir la flexibilidad y discrecionalidad que pueden tener los gobernadores regionales para hacer gastos, “que puede dar cabida a los gastos de corrupción”.

La profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP cuestionó que no se ha definido cn exactitud las competencias y funciones de los gobiernos regionales. “Se tiene en el marco normativo una idea un poco vaga de los límites de las funciones. No se ha avanzado mucho con establecer la delimitación exacta de hasta dónde debería entrar el gobierno regional es cuál es su responsabilidad a cada sector”.

5. Política dentro de los gobiernos regionales. “Lo poco rescatable que hay en el Estado es el ejemplo estupendo del BCR, la SBS y la misma Sunat. Lo que caracteriza a esas tres instituciones es que son autónomas, la política no se puede inmiscuir en ellas. En cambio en los gobiernos regionales, municipales y ministerios la política está muy presente”, precisa Cilloníz.

El exgobernador de Ica propone crear organismos autónomos para salud, educación e infraestructura, que no salgan de los ministerios.

“Quitarle la competencia para hacer infraestructura a los gobiernos regionales, donde hay tanto soborno (...) En salud, por ejemplo, cada hospital compra una ambulancias de distintas marcas, y detrás hay coimas. Además, no es posible que cada región compre un mismo producto a diferentes precios, de 3 a 1, como el caso del cemento”, detalló.

“Hoy la tecnología permite ser centralizado y descentralizado digitalmente. Un algoritmo detectaría todos los sobre costos rápidamente”, añade.

El que los gobiernos regionales no puedan cumplir con sus proyectos, señala, es una responsabilidad tanto del gobierno nacional como el regional.

“Es la inoperancia del ministerio del sector, que manda miuy tarde los recursos, así como los trámites engorrosos de los procesos de compra. Entonces, siempre hay excusas para sustentar la inacción y la corrupción. Muchos trámites están hechos para la corrupción, para que cualquiera pueda objetar o haya retrasos. Todo eso propicia la corrupción”, subraya.

Finalmente, Silvana Huanqui, comentó que los partidos políticos aparecen y desaparecen en cada ciclo electoral, sobre todo en gobierno regionales donde hay más recursos, por canon y regalías.

“El sistema político en general en nuestro país es deficente, por eso somos un de los peores en América Latina. No tenemos una institucionalidad en los partidos políticos”, resaltó.