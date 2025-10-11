A pocos días del inicio de las solicitudes de retiro de fondos de AFP, las entidades financieras se preparan para recibir un porcentaje de estos recursos. Caja Huancayo comenta sus expectativas frente a este proceso.
En los próximos meses se viene el abono de la CTS, pero también el de los fondos de AFP y la estrategia es lanzar en unos días un producto que apunta a retener al afiliado con una tasa interesante frente a lo que la banca puede ofrecerles, dijo a Gestión César Napoleón, gerente de Operaciones y Finanzas de Caja Huancayo.
“Deberíamos estar captando en depósitos alrededor de S/ 450 millones provenientes de los ahorros jubilatorios, aunque suelen ser ahorros de corto plazo, es decir, de corta duración, porque la gente luego los utiliza para cancelar deudas o cubrir gastos necesarios”, señaló.
Con el último retiro de AFP, mencionó, se captó un monto cercano y, después de que los afiliados utilizaron su dinero, quedó un remanente de entre S/ 50 millones o S/ 60 millones que los clientes dejan en depósitos, lo que reforzará la liquidez de la entidad.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP estima una salida de casi S/ 31,000 millones de los fondos previsionales por el octavo retiro y entidades especializadas prevén que dos tercios de este dinero se aloje en otras alternativas de ahorro e inversión.
En total, se han liberado cerca de S/ 114,250 millones en siete procesos de retiro, monto similar al que hoy administran las gestoras previsionales. En el último retiro 4.2 millones de afiliados desembolsaron unos S/ 27,314 millones.
Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.