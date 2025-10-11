En los próximos meses se viene el abono de la CTS, pero también el de los fondos de AFP y la estrategia es lanzar en unos días un producto que apunta a retener al afiliado con una tasa interesante frente a lo que la banca puede ofrecerles, dijo a Gestión César Napoleón, gerente de Operaciones y Finanzas de Caja Huancayo.

“Deberíamos estar captando en depósitos alrededor de S/ 450 millones provenientes de los ahorros jubilatorios, aunque suelen ser ahorros de corto plazo, es decir, de corta duración, porque la gente luego los utiliza para cancelar deudas o cubrir gastos necesarios”, señaló.

Con el último retiro de AFP, mencionó, se captó un monto cercano y, después de que los afiliados utilizaron su dinero, quedó un remanente de entre S/ 50 millones o S/ 60 millones que los clientes dejan en depósitos, lo que reforzará la liquidez de la entidad.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP estima una salida de casi S/ 31,000 millones de los fondos previsionales por el octavo retiro y entidades especializadas prevén que dos tercios de este dinero se aloje en otras alternativas de ahorro e inversión.

En total, se han liberado cerca de S/ 114,250 millones en siete procesos de retiro, monto similar al que hoy administran las gestoras previsionales. En el último retiro 4.2 millones de afiliados desembolsaron unos S/ 27,314 millones.