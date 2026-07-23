TC deberá resolver hábeas corpus de Ollanta Humala antes de fin de mes. (Foto: Andina)
TC deberá resolver hábeas corpus de Ollanta Humala antes de fin de mes. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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para recuperar su libertad deberá resolverse antes de fin de mes.

su postura sobre el recurso.

debido a que el Ministerio Público es parte interesada en la causa que la defensa de Humala busca archivar.

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“Confío en que este caso se termine de debatir, emitir los votos y publicar cuanto antes”, señaló en declaraciones a RPP TV.

Comparó el caso con el de Keiko Fujimori, cuyo proceso denominado “caso Cócteles” fue archivado por el TC al determinar que recibir aportes no constituye lavado de activos.

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Asimismo, mencionó que, aunque votó en contra en el caso de Fujimori, destacó que Humala no se opuso a la justicia tras ser sentenciado.

“Hay un ejemplo de cómo debe actuar un ciudadano responsable y que cree en la democracia me parece que lo que ha hecho el señor Humala es demostrarnos que hay que obedecer a las autoridades, porque si no esto es un desastre”, puntualizó.

Luz Pacheco explicó que para resolver el hábeas corpus es necesario que los magistrados expongan su postura sobre el recurso. Foto: TC
Luz Pacheco explicó que para resolver el hábeas corpus es necesario que los magistrados expongan su postura sobre el recurso. Foto: TC

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