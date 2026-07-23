La magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, dijo que el hábeas corpus presentado por el expresidente Ollanta Humala para recuperar su libertad deberá resolverse antes de fin de mes.

Pacheco explicó que para resolver el habeas corpus es necesario que los magistrados expongan su postura sobre el recurso.

El proceso sigue en curso ya que el TC decidió incorporar al fiscal Germán Juárez Atoche, debido a que el Ministerio Público es parte interesada en la causa que la defensa de Humala busca archivar.

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“Confío en que este caso se termine de debatir, emitir los votos y publicar cuanto antes”, señaló en declaraciones a RPP TV.

Cabe recordar que la defensa de Humala cuestionó que la condena de 15 años no consideró que la recepción de aportes de campaña configuraría lavado de activos. Comparó el caso con el de Keiko Fujimori, cuyo proceso denominado “caso Cócteles” fue archivado por el TC al determinar que recibir aportes no constituye lavado de activos.

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Pacheco indicó que la posible similitud entre ambos casos deberá ser analizada por el pleno del TC. Asimismo, mencionó que, aunque votó en contra en el caso de Fujimori, destacó que Humala no se opuso a la justicia tras ser sentenciado.

“Hay un ejemplo de cómo debe actuar un ciudadano responsable y que cree en la democracia me parece que lo que ha hecho el señor Humala es demostrarnos que hay que obedecer a las autoridades, porque si no esto es un desastre”, puntualizó.