El Ministerio de Cultura expresó su más enérgico rechazo y condenó la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral, ubicado en la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo, en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo (La Libertad).

A través de un comunicado, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad informó que el geoglifo, considerado parte del Patrimonio Cultural de la Nación, tenía una antigüedad superior a los mil años y constituía un importante testimonio de las sociedades prehispánicas que habitaron la costa norte del Perú.

Según las constataciones realizadas por especialistas del sector Cultura y efectivos de la Policía Nacional, el geoglifo fue eliminado de forma intencional mediante la remoción manual del terreno, lo que ocasionó la pérdida total de esta evidencia arqueológica asociada al culto y manejo del agua en antiguas sociedades costeras.

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El ministerio indicó que el hecho ocurrió pocos días después de que se ejecutara un operativo de recuperación extrajudicial en una zona intangible de Quebrada Santo Domingo. La intervención, realizada en coordinación con la Municipalidad Distrital de Laredo y la Policía Nacional, permitió retirar construcciones ilegales y desalojar a personas que ocupaban indebidamente terrenos estatales administrados por el sector Cultura.

El Ministerio de Cultura denunció la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral en la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo, en Trujillo. Foto: X.

De acuerdo con la entidad, la secuencia de los hechos permite presumir que la destrucción del geoglifo podría constituir una represalia frente a las acciones de recuperación y defensa del patrimonio cultural emprendidas por el Estado . Durante la inspección posterior, además, se hallaron indicios que acreditarían la permanencia en el lugar de algunas de las personas retiradas durante el operativo.

Estos elementos serán incorporados a las investigaciones destinadas a identificar y sancionar a los responsables de los daños ocasionados al patrimonio cultural.

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El Ministerio de Cultura recordó que la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo comprende más de 1,500 hectáreas inscritas a favor del Estado y conserva evidencias de ocupación humana desde hace aproximadamente 11,000 años hasta el siglo XV d.C., constituyendo un espacio de alta relevancia para la investigación científica y la preservación de la memoria histórica.

Asimismo, anunció que impulsará las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan para determinar responsabilidades y exhortó a las autoridades de los distintos niveles de gobierno y a la ciudadanía a unir esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de terrenos y proteger el patrimonio cultural del país.