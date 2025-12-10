Los vientos a favor de la economía local, encabezados por el superávit comercial ligado a elevados términos de intercambio, son más visibles en actividades clave que el banco considera pilares y busca capitalizar.

La apuesta por la minería y la continuidad de la demanda del cobre enfocarán a Scotiabank en los grandes proyectos del sector. La agroindustria, de la que el país es en algunos productos formador de precios a nivel internacional, es el segundo pilar, refiere Arcuri, A estos suma la transmisión y generación de energía; infraestructura, en la que el banco tiene el ticket más grande –de financiación- del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y el real estate de vivienda. La falta de certezas sobre el devenir político y la inseguridad ciudadana son los riesgos que observa.

¿Cómo prevé que terminará el 2025?

Tenemos un 104% de crecimiento hasta el 30 de septiembre en utilidades netas y creemos que vamos a cerrar con resultados históricos en cuanto a crecimiento año contra año. Vemos a los clientes que siguen invirtiendo, satisfechos con los resultados, y eso es lo que nos da también el ímpetu para continuar optimistas. Eso también muestra que somos una franquicia dentro del grupo Scotiabank que está generando un valor, un resultado sobre el equity muy positivo, y una utilidad neta también histórica para lo que es la contabilidad canadiense.

Gasto privado sorprende

¿Cómo observa la demanda, el gasto privado en general al cierre de año?

Seguimos firmes. El último empujón que le está dando los retiros (de AFP) va a continuar sobre todo con la demanda interna fuerte y esto va a impactar en diciembre con las compras navideñas. Entonces seguimos viendo inversión firme, creación de empleo firme y demanda interna firme. El cuarto trimestre va a dejarnos entrar al 2026 con optimismo.

¿Y cómo cerrarían los balances en general de las empresas y familias?

A nivel de empresas va a ser un buen año en general para nuestros clientes en los sectores en donde tenemos mayor participación. Vemos que sus resultados son buenos también. Como toda economía puedes tener algún sector que tiene más presión que otros, pero en general superpositivos en estos pilares: minería, agroindustria, real estate vivienda, energía. Ahí vemos a los clientes firmes. El consumo de las familias subiendo y su nivel de endeudamiento en descenso.

¿Y el gasto de las compañías?

La inversión privada nos sigue sorprendiendo positivamente. Si pudiéramos mantener niveles de inversión similares, va a ser una un cambio de tendencia, porque recordemos que la serie histórica muestra que entrando al año electoral los proyectos de inversión se desaceleran. No es lo que estamos viendo en este momento.

Alivio en primer trimestre

¿Qué vislumbra en la primera parte del 2026?

Vemos términos de intercambio positivos, un sol fuerte, lo cual hace que la inflación siga a la baja. Esto crea en las familias la capacidad de continuar con niveles de consumo interesantes. Tenemos un fuerte viento de cola cerrando el 2025, permisos de grandes proyectos ya en ejecución. Entonces venimos con una buena aceleración para entrar al primer trimestre de forma positiva. Sacando algún sobresalto electoral, creemos que va a ser un buen primer trimestre.

Siguiendo la secuencia, ¿qué puede pasar con la actividad poco antes del 12 de abril (primera vuelta)?

Como entidad privada no estamos involucrados en la elección misma, pero sí en el proceso electoral para educar a nuestros colaboradores. Tenemos incluso un programa interno que se llama voto informado donde trabajamos tres pilares fundamentales. El primero es convencer, informar, que nuestros colaboradores sepan que votar es importante, porque a mayor cantidad de votantes mayor representación tiene la elección. Los estamos informando también en cómo votar, cómo se hace el voto, qué es votar para dos cámaras. Y la tercera parte de este programa es evitar los fake news, saber dónde conseguir información confiable. Es un tema dificilísimo.

Exhorta a que haya un voto no solo masivo, sino informado, pero detrás de esas entre 36 y 40 propuestas, con contadas excepciones, no hay un norte político, una ideología consolidada, sino, según politólogos, solo grupos que se forman por intereses para la ocasión. ¿Cómo se puede elegir en esas condiciones?

Nuestra responsabilidad cuando hablamos de voto informado es, si se quiere averiguar lo qué tal candidato dice, brindar esa información de forma simple para que uno pueda entrar, mirar, entender. La reflexión sobre si es un proyecto político bueno, malo, alineado con tales ideas, se la dejamos a cada colaborador; no queremos involucrarnos en ese proceso que es personal. No vamos a ingresar en el juicio de valor; eso se lo dejamos a cada ciudadano porque ese es el valor del voto y de la democracia.

El ‘fomo’ de los peruanos

Algo esencial es que en las últimas elecciones no figuraba en las encuestas finales divulgables el candidato que finalmente ganó. Entonces hay empresarios que, ante la probabilidad de que se repita esa situación y sea elegido alguien disruptivo, se abstienen de tomar decisiones importantes. ¿Cómo percibe esa situación?

Hoy no estamos viendo esa preocupación, no se ha manifestado todavía. Creo que está latente, pero, dado los vientos de cola de la economía, está el ‘fomo’, es decir, nadie se quiere quedar afuera de este momento económico tan positivo. Entonces hay como una contradicción entre los dos. Hoy vemos que está primando el optimismo y el entender que la economía está yendo por un carril separado. (…) El primer trimestre va a estar más o menos jugado, lo vemos más positivo. Obviamente, dependiendo de los resultados electorales, puede haber una consolidación de una economía que crece o podría haber una desaceleración.

¿Se tiene algún escenario base?

No, hoy no tenemos un escenario base. Para nuestro proceso electoral es un poco anticipado.

La incertidumbre de la recta final electoral, en la que no se sabe realmente quién va a ganar, ¿a partir de cuándo podría sentirse?

Si miramos cuando se decide el voto en el Perú, te diría 30 días antes de las elecciones va a ser el primer shock, el primer despertar a esa realidad electoral, porque el 50% de la población no decide hasta los últimos 30 días. Hoy se tiene el 42% de indecisos todavía, a pesar de que los ocho primeros candidatos son de centro o centro derecha. Es muy difícil hacer un escenario base. Tienes que ser mago más que politólogo para determinarlo.

Gasto en marketing más alto en la historia, por la IA

La IA ya repercute favorablemente en los costos del banco, pues le permite ganar eficiencia que, a la vez, posibilita tener “el gasto más alto en marketing en nuestra serie histórica”, señala Arcuri. Separar y leer documentos a mayor velocidad, como en la evaluación del seguro de desgravamen; interpretación, segmentación, clasificación y preparación de respuestas en los reclamos, son cadenas de procesos que se mejoran a partir de la IA, detalla.

“Estamos invirtiendo en que cada colaborador del banco tenga una licencia de copilot para poder trabajar con un asistente de inteligencia artificial propio”, añade.

Además, recientemente Scotiabank lanzó en el país Singular, una propuesta de valor para el consumidor afluente (en el nivel top del segmento masivo), junto con México y Chile, indica Arcuri. Es una oferta –basada en tarjetas de crédito- dirigida al segmento afluente, que es el que más viaja y más necesidades internacionales tiene, precisa.