Una combinación de sol fuerte e inflación controlada tendrá impacto en hogares peruanos, afirma Sebastian Arcuri.
Omar Manrique
mailOmar Manrique

Una inversión privada que no da señales de flaquear a cuatro meses de las elecciones y la inyección de liquidez por los retiros de AFP permitirán “entrar al 2026 con un poco más de fuerza”, según el CEO de Scotiabank, Sebastian Arcuri.

