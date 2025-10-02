La presidenta Dina Boluarte anunció una serie de medidas y acuerdos tras finalizar la tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), realizada en Palacio de Gobierno.

La mandataria y miembros del Conasec, tras haber expuesto sus propuestas, aprobaron una lista de acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana en el país.

El Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuarán acciones conjuntas para combatir la extorsión a transportistas, señaló la mandataria.

Asimismo, precisó que el Mininter presentará pronto propuestas legales para fortalecer la Policía Nacional para enfrentar la criminalidad y la minería ilegal. Además, dicha cartera ministerial, mediante la Sucamec, presentará un informe sobre la situación de las empresas privadas de seguridad y el personal registrado para evaluar acciones del fortalecimiento de la lucha contra el crimen.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) propondrán la ejecución de un Censo Nacional Penitenciario.

En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), en conjunto con autoridades regionales y locales, impulsará acciones contra la violencia en sus territorios.

La Academia de la Magistratura, en coordinación con la Secretaría Técnica del Conasec, evaluarán la implementación progresiva de cursos sobre seguridad ciudadana para jueces y fiscales en el país.

Asimismo, se invitará Asociación de Bancos (Asbanc) a la próxima sesión del Conasec para informar sobre el uso de billeteras digitales en actos extorsivos, así como al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) para que informe sobre el uso ilegal de chips y manejo de datos de usuarios.

LEA TAMBIÉN: Óscar Arriola plantea reforzar inteligencia policial y mejorar la coordinación con autoridades

Además, se revisará la metodología estadística empleada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para encuestas de seguridad, en donde se conformará una mesa de trabajo al respecto.

El Consejo reafirmó que continuará con el seguimiento al acuerdo previo sobre la gestión presupuestal necesaria para asegurar la plena implementación de las Unidades de Flagrancia, con la participación del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior en gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Finalmente, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció que la próxima sesión será la última semana de octubre, sin mencionar día en específico, y la cual se realizará en la provincia constitucional del Callao.