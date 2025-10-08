Ministro de Cultura afirmó que no renunciará y enfrentará posible censura del Congreso. (Foto: Congreso)
El y adelantó que enfrentará una posible censura del Congreso.

En el programa Cuentas Claras de Canal N,

“No voy a renunciar. Efectivamente, el Congreso me convocó para una interpelación. La censura va a ser votada el jueves (…) Yo estoy en el cargo hasta que la presidenta Dina Boluarte me dé la confianza o hasta que el Congreso me censure”, acotó.

E, donde hubo bloqueos, problemas con la venta de entradas, disputas por la concesión de la ruta Hiram Bingham y advertencias de que el Santuario Histórico podría perder su estatus como una de las siete maravillas del mundo.

Transporte para llegar a Machu Picchu

Sobre el transporte para llegar a Machu Picchu, Valencia explicó que el marco de competencias legales del , recayendo esta responsabilidad en el municipio de Urubamba.

“todos los sectores tenemos un ámbito competencial en el cual ejecutar nuestras acciones. El Estado está dividido en tres niveles de gobierno. . Eso está claramente definido en el Código Penal”, añadió.

Asimismo, el ministro insistió en que el título otorgado por la organización New Seven Wonders, el cual calificó a Machu Picchu como una de las “7 Nuevas Maravillas del Mundo”, no tiene el mismo peso técnico que el de Patrimonio Cultural por la UNESCO.

“Cuando Unesco hace una observación o manda una misión reactiva y le cataloga como Patrimonio Cultural de Riesgo, eso está completamente regulado y normado en la Convención de Patrimonio Mundial suscrita por el Perú. Las siete maravillas del mundo, que es algo importante, no dudo de ello (pero), no tiene ese tamiz técnico”, explicó.

El ministro dijo que el título de “Maravilla del Mundo”, otorgado a Machu Picchu, no tiene el mismo peso técnico que el de Patrimonio Cultural por la UNESCO. (Foto: Andina)
