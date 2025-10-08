El presidente de Bolivia, Luis Arce. (Foto: EFE)
Agencia EFE
El presidente de Bolivia, Luis Arceque se pretende dar desde el Legislativo mediante tres acciones que apuntan a suspender la segunda vuelta para elegir al nuevo presidente del país prevista para el próximo 19 de octubre.

«Queremos alertar al pueblo boliviano y denunciar enfáticamente ante la comunidad internacional que está en curso un golpe a la democracia desde la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte de algunos diputados y senadores que están pensando en sus propios intereses y no piensan en el pueblo», advirtió Arce en una declaración a los medios.

y ratificó su «decisión indeclinable de entregar este próximo 8 de noviembre el Gobierno a quien gane las elecciones que están en curso».

