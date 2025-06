El abogado Wilber Medina, defensor legal de Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), rechazó la reciente decisión del Poder Judicial que suspendió a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación por un periodo de 24 meses, en el marco del proceso que se le sigue por presuntamente haber interferido en las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Medina calificó la medida dictada por el juez supremo Segismundo León Velasco como “ilegal” e “inconstitucional”. Sin embargo, subrayó que, a pesar de las discrepancias legales, la resolución debe acatarse.

“Es una decisión que no se ha notificado, pero tiene que ser acatada nos guste o no. Le guste o no a la señora Benavides o a sus abogados. Estoy seguro de que son gente decente, van a acatar y van a interponer los recursos que correspondan”, dijo en RPP.

El abogado también criticó que el juez haya actuado en contra del principio de predictibilidad, al señalar que en casos similares anteriores -como los de los fiscales Tomás Gálvez y Luis Arce- se rechazaron pedidos de suspensión por tratarse de funcionarios aforados.

“Ahora el señor Segismundo León Velasco hace lo contrario a lo que en casos iguales han resuelto Juan Carlos Checkley y Saúl Peña, eso significa una clara violación del principio de predictibilidad”, reclamó.

Asimismo, Medina cuestionó la suspensión de Patricia Benavides con el argumento de que nunca logró retomar su cargo tras ser destituida por la JNJ:

“¿Cómo voy a suspender a alguien que no ocupa el cargo?”, se preguntó, y luego ironizó que el juez “ha superado a varios Cantinflas” con su decisión.

Sobre el futuro legal de Benavides, el abogado sostuvo que su eventual retorno al cargo es “muy remoto”, ya que los plazos de apelación podrían extenderse entre 20 y 30 días, tiempo suficiente para que expire su mandato, iniciado el 2 de julio de 2022 y que culminaría en la misma fecha este año.

Finalmente, Medina acusó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de presuntamente incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad al no acatar resoluciones previas de la JNJ.

“Se ha roto un principio de derecho: todos los peruanos somos iguales ante la ley, dice la Constitución, pero a partir del viernes 13 hay que hacer una precisión: salvo una, la señora Delia Espinoza”, sentenció.