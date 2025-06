Este jueves, el Poder Judicial evaluó el pedido del equipo especial Lava Jato de imponer 6 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de la investigación por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014). Luego de más de tres horas, el juez Víctor Alcocer suspendió la audiencia y la reprogramó para este viernes a las 9 a.m.

El juez suspendió la audiencia indicando que los apercibimientos decretados continúan vigentes. Ahora corresponde la réplica y la dúplica de las argumentaciones, así como el uso de la palabra por parte del exmandatario, a quien se ha convocado nuevamente para este viernes, también de manera presencial.

“La seguridad la he dado siempre, la de atender todas las citaciones que me ha hecho la Fiscalía y el Poder Judicial. A ninguna dejé de asistir. ¿Peligro de fugar? ¿Cuál? He estado en Puno, para ir a Bolivia; he estado en Tacna, a pocos kilómetros de la frontera con Chile; en Tumbes, a cinco metros de la frontera con Ecuador y hemos regresado. No hemos hecho nada ilegal y eso va a quedar demostrado”, manifestó Martín Vizcarra a su salida de la audiencia.

De acuerdo con el Ministerio Público, Vizcarra Cornejo habría recibido aproximadamente S/2,3 millones en sobornos por parte de empresas constructoras, a cambio de favorecerlas en las licitaciones de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Como se sabe, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional reprogramó la audiencia de pedido de prisión preventiva para el exmandatario. La solicitud de la defensa fue admitida en parte, puesto que la nueva fecha se llevó a cabo este jueves 26 de junio desde las 05:00 p.m.

En la previa, el exmandatario participó de forma virtual y el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó su presencia física. En ese sentido, Vizcarra señaló que haría todos los esfuerzos para viajar de Tarapoto a Lima y estar presente en la audiencia.

La audiencia tuvo como objetivo evaluar los riesgos procesales que justifican la restricción de libertad: posible fuga, entorpecimiento de la investigación y peligro para la continuidad del proceso judicial.

Vizcarra, quien enfrenta múltiples investigaciones tras su salida del poder en 2020, ha negado todas las acusaciones y defendido su derecho a la defensa, insistiendo en que su caso forma parte de una estrategia de persecución política. El resultado de la audiencia será decisivo para definir si el expresidente enfrenta prisión preventiva o continúa en libertad bajo otras medidas cautelares.