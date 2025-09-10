Más de 60 contenedores de carga cayeron al agua el martes por la mañana al volcarse desde un barco atracado en el puerto de Long Beach, en California, lo que llevó a las autoridades a suspender las operaciones en la terminal mientras las cuadrillas trabajaban para asegurar la zona.

“Las autoridades liderarán los esfuerzos para determinar la causa del incidente”, dijo el portavoz del puerto de Long Beach, Art Marroquin.

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que recibió informes de unos 67 contenedores en el agua. No está claro qué contenían, aunque los informes locales indicaron que se vieron zapatos y ropa flotando en el agua, y que algunos contenedores parecían haberse hundido.

Más de 60 contenedores cayeron de un buque de carga la mañana del martes en el puerto de Long Beach, y quedaron flotando en el agua. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Marroquin dijo que los contenedores cayeron de un buque alrededor de las 9 de la mañana en el muelle G, una de las seis terminales del puerto de Long Beach. La terminal de contenedores Pier G detuvo temporalmente la carga y descarga de barcos mientras las autoridades trabajaban para poner los contenedores bajo control.

No se informó de heridos, aunque una barcaza más pequeña junto al Mississippi resultó dañada por varios contenedores caídos, según un comunicado del puerto.

Algunos de los contenedores parecían haber caído sobre el STAX 2, un buque de control de contaminantes adjunto al Mississippi que captura emisiones. Cuando están vacíos, cada contenedor puede pesar entre 2 y 4 toneladas, dependiendo del tamaño.

Los contenedores se cayeron de un buque llamado Mississippi poco antes de las 9 de la mañana, y no se han reportado heridos, según el portavoz del puerto, Art Marroquin. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Flexport, una empresa de logística de transporte marítimo, dijo en un comunicado que está coordinando con la naviera ZIM y los funcionarios portuarios para identificar los envíos afectados y ayudar a los clientes.

Long Beach, a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur de Los Ángeles, es uno de los puertos marítimos más concurridos del país, ya que el 40% de todos los contenedores de carga en Estados Unidos pasan por él o por el puerto de Los Ángeles.

El Mississippi, de bandera portuguesa, un buque post-Panamax con una capacidad de 5,550 unidades equivalentes a veinte pies, llegó al puerto poco antes del amanecer, según datos recopilados por Bloomberg. Zarpó del puerto de Yantian en Shenzhen, China, el 26 de agosto.

El Mississippi navega bajo la bandera de Portugal y llegó a Long Beach después de partir el 26 de agosto del puerto de Yantian en Shenzhen, China, según sitios web de seguimiento de buques. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Con información de Bloomberg y AP