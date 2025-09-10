Se observan contenedores de carga caídos en el agua (abajo, izq.) junto a un buque (izq.) amarrado en el puerto de Long Beach, California, el 9 de septiembre de 2025. Decenas de contenedores cayeron del buque Mississippi, con bandera portuguesa, en el importante puerto de California el 9 de septiembre de 2025, lo que paralizó las operaciones mientras las tripulaciones se apresuraban a minimizar los daños. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
Se observan contenedores de carga caídos en el agua (abajo, izq.) junto a un buque (izq.) amarrado en el puerto de Long Beach, California, el 9 de septiembre de 2025. Decenas de contenedores cayeron del buque Mississippi, con bandera portuguesa, en el importante puerto de California el 9 de septiembre de 2025, lo que paralizó las operaciones mientras las tripulaciones se apresuraban a minimizar los daños. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
Más de 60 cayeron al agua el martes por la mañana al volcarse desde un barco atracado en el puerto de Long Beach, en California, lo que llevó a las autoridades a suspender las operaciones en la terminal mientras las cuadrillas trabajaban para asegurar la zona.

Las autoridades liderarán los esfuerzos para determinar la ”, dijo el portavoz del puerto de Long Beach, Art Marroquin.

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que recibió informes de unos 67 . No está claro qué contenían, aunque los informes locales indicaron que se vieron zapatos y ropa flotando en el agua, y que algunos contenedores parecían haberse hundido.

Marroquin dijo que los contenedores cayeron de un buque alrededor de las 9 de la mañana en el muelle G, una de las seis terminales del puerto de Long Beach. La terminal de contenedores Pier G detuvo temporalmente la carga y descarga de barcos mientras las autoridades trabajaban para poner los contenedores bajo control.

No se informó de heridos, aunque una barcaza más pequeña junto al Mississippi resultó dañada por varios contenedores caídos, según un comunicado del puerto.

Algunos de los contenedores parecían haber caído sobre el STAX 2, un buque de control de contaminantes adjunto al Mississippi que captura emisiones. Cuando están vacíos, cada contenedor puede pesar entre 2 y 4 toneladas, dependiendo del tamaño.

Flexport, una empresa de logística de transporte marítimo, dijo en un comunicado que está coordinando con la naviera ZIM y los funcionarios portuarios para identificar los envíos afectados y ayudar a los clientes.

Long Beach, a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur de Los Ángeles, es uno de los puertos marítimos más concurridos del país, ya que el 40% de todos los contenedores de carga en Estados Unidos pasan por él o por el puerto de Los Ángeles.

El Mississippi, de bandera portuguesa, un buque post-Panamax con una capacidad de 5,550 unidades equivalentes a veinte pies, llegó al puerto poco antes del amanecer, según datos recopilados por Bloomberg. Zarpó del puerto de Yantian en Shenzhen, China, el 26 de agosto.

Con información de Bloomberg y AP

