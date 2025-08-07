El especialista en gestión de residuos sólidos, José Esteban Jiménez, dijo que los restos que dejó la caída de contenedores al mar representa un riesgo alto para el ecosistema marino. Foto: Andina
El especialista en gestión de residuos sólidos, José Esteban Jiménez, dijo que los restos que dejó la caída de contenedores al mar representa un riesgo alto para el ecosistema marino. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Agosto arrancó con un incidente de operación logística: la caída de más de desde un buque fondeado en la bahía del . El evento obligó a cerrar parcialmente el principal puerto del país y dejó una pregunta en el aire: ¿por qué ocurrió?

Después de varios días de lo ocurrido, la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) compartió recientemente el comunicado oficial que emitió Evergreen Shipping Agency (Perú) S.A.C.

LEA TAMBIÉN: Pescadores en Ancón venden productos de los contenedores que cayeron al mar, ¿es delito?

¿Qué dijo Evergreen?

En la misiva, Evergreen Line determinó que la razón fue un desplazamiento submarino repentino.

“El incidente fue causado por una fuerte corriente derivada del , como consecuencia del reciente terremoto en Rusia, agravado por las duras condiciones marítimas invernales en las costas sudamericanas y el repentino oleaje prolongado”, sostuvo.

Subrayó, no obstante, que aún se encuentran en camino más investigaciones.

“Todo el personal a bordo del Ever Lunar se encuentra sano y salvo. Ninguna de las mercancías perdidas es peligrosa y se puede confirmar que no se ha producido contaminación. El incidente ha sido notificado a las autoridades locales, incluyendo las unidades portuarias, navales y policiales, y Evergreen está cooperando con las investigaciones pertinentes”, se puede leer.

LEA TAMBIÉN: Caída de contenedores en el Puerto del Callao: ¿Cómo funciona un seguro en estos casos?

¿Y la carga pendiente?

Si bien algunos vecinos y pescadores de Ancón han “recogido” los productos y los han sometido a la venta, Evergreen ha destacado que pronto retirará en su totalidad la carga regada.

“Además, Evergreen se ha puesto en contacto con las agencias navieras locales y las aseguradoras para organizar todas las operaciones de salvamento. Siguiendo las instrucciones de las autoridades locales, Evergreen retirará la carga perdida del mar y de la costa lo antes posible”, asegura.

TE PUEDE INTERESAR

Reabren Puerto del Callao tras caída de decenas de contenedores
Puerto del Callao: APM Terminals concluye etapa de modernización y ya da nuevo paso en Muelle Norte
Identifican 95 zonas críticas ante sismos en Lima y Callao: ¿Dónde se encuentran?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.