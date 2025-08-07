Agosto arrancó con un incidente de operación logística: la caída de más de 50 contenedores desde un buque fondeado en la bahía del Callao. El evento obligó a cerrar parcialmente el principal puerto del país y dejó una pregunta en el aire: ¿por qué ocurrió?

Después de varios días de lo ocurrido, la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) compartió recientemente el comunicado oficial que emitió Evergreen Shipping Agency (Perú) S.A.C.

¿Qué dijo Evergreen?

En la misiva, Evergreen Line determinó que la razón fue un desplazamiento submarino repentino.

“El incidente fue causado por una fuerte corriente derivada del tsunami , como consecuencia del reciente terremoto en Rusia, agravado por las duras condiciones marítimas invernales en las costas sudamericanas y el repentino oleaje prolongado” , sostuvo.

Subrayó, no obstante, que aún se encuentran en camino más investigaciones.

“Todo el personal a bordo del Ever Lunar se encuentra sano y salvo. Ninguna de las mercancías perdidas es peligrosa y se puede confirmar que no se ha producido contaminación. El incidente ha sido notificado a las autoridades locales, incluyendo las unidades portuarias, navales y policiales, y Evergreen está cooperando con las investigaciones pertinentes”, se puede leer.

¿Y la carga pendiente?

Si bien algunos vecinos y pescadores de Ancón han “recogido” los productos y los han sometido a la venta, Evergreen ha destacado que pronto retirará en su totalidad la carga regada.

“Además, Evergreen se ha puesto en contacto con las agencias navieras locales y las aseguradoras para organizar todas las operaciones de salvamento. Siguiendo las instrucciones de las autoridades locales, Evergreen retirará la carga perdida del mar y de la costa lo antes posible”, asegura.