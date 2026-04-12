Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente el domingo de violar un alto el fuego de Pascua declarado por el Kremlin que había entrado en vigor menos de 24 horas antes, mientras los cristianos ortodoxos se reunían para celebrar la festividad pese a la guerra de cuatro años de Moscú contra su vecino.

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró el jueves un alto el fuego de 32 horas durante el fin de semana de la Pascua ortodoxa y ordenó a las fuerzas rusas detener las hostilidades desde las 4 de la tarde del sábado hasta el final del domingo.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy prometió respetar el alto el fuego, pero advirtió que habría una rápida respuesta militar ante cualquier violación.

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Violaciones al alto al fuego

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania indicó en un comunicado el domingo que había registrado 2,299 violaciones del alto el fuego (de parte de Rusia) hasta las 7 de la mañana, hora local, incluidos ataques por tierra, bombardeos y lanzamientos de pequeños drones.

FILE - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, walks under a camouflage net in a trench as he visits the war-hit Donetsk region, eastern Ukraine, Dec. 6, 2021. (Ukrainian Presidential Press Office via AP, File)

Señaló que no se había informado del uso de drones de largo alcance, misiles o bombas guiadas.

Un militar ucraniano declaró a The Associated Press el sábado que las fuerzas rusas habían continuado atacando sus posiciones.

El Ministerio de Defensa de Rusia también informó el domingo que había registrado 1,971 violaciones del alto el fuego por parte de las fuerzas ucranianas, incluidos ataques con drones.

El jefe de la región rusa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dijo el domingo que los rescatistas encontraron los cuerpos de dos civiles fallecidos en un ataque ucraniano el sábado por la tarde.

Escepticismo por acuerdos

A las afueras de Kiev, miles de personas se reunieron en un parque nacional al aire libre para celebrar la Pascua pese al escepticismo de que la tregua se mantuviera.

Los fieles se agruparon ante iglesias de madera para participar en la bendición anual de canastas para la mesa festiva. Las familias llevaban huevos teñidos y pasteles de Pascua horneados la noche anterior, mientras muchas mujeres llevaban pañuelos coloridos. Algunos esperaban la bendición mientras otros hacían picnic en el césped.

Irena Bulhakova expresó sus dudas sobre las perspectivas de paz, especialmente porque los intentos anteriores de asegurar altos el fuego han tenido poco o ningún impacto.

Bombardeos continúan

“Cada vez que se anuncia un alto el fuego por una festividad, los bombardeos continúan de todos modos”, dijo. Pero aun así reflexionó sobre el significado de la festividad: “El bien triunfa sobre la oscuridad, y esperamos eso muchísimo”.

El padre Roman, un capellán del ejército ucraniano que dirigió las ceremonias de bendición, describió la Pascua como un momento de fe compartido por los ucranianos en su identidad y su futuro.

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“Estamos defendiendo nuestras fronteras. Estamos defendiendo nuestra identidad”, dijo. “Somos un pueblo libre que vive en este territorio. Tenemos fe, tradiciones profundas y patrimonio histórico. Se trata de la identidad de los ucranianos”.

Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y su esposa Olena pasaron el domingo visitando a niños que han perdido a sus padres luchando en la guerra.

“Nos recibieron con sonrisas que no tienen precio. Debemos hacer todo para que los hijos de quienes hicieron el máximo sacrificio por Ucrania nunca pierdan la fe en el mundo”, escribió Zelenskyy en una publicación en internet.

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