La OMC prevé una fuerte desaceleración del comercio mundial de mercancías este año, con un crecimiento limitado al 1.4% si los precios de la energía se mantienen elevados debido a la guerra en Oriente Medio, frente al 4.6% de 2025.

“El aumento sostenido de los precios de la energía podría incrementar los riesgos que pesan sobre el comercio mundial, con posibles repercusiones en la seguridad alimentaria y presiones en los costos para los consumidores y las empresas”, advirtió este jueves la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala .

La OMC presentó sus previsiones en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios de la energía y reavivado el temor a una crisis económica.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero con los bombardeos israeloestadounidenses en Irán, afecta ahora también a instalaciones de producción de petróleo y gas, aumentando la incertidumbre.

Los economistas de la organización revisaron sus proyecciones y plantean dos escenarios principales debido a la imprevisibilidad del conflicto.

El 16 de febrero de 2021, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala se conviertió en la primera mujer y líder de África en dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC). (Foto de Bastien INZAURRALDE / AFP).

En el primero, que excluye los choques vinculados al precio de la energía, el crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías debería desacelerarse este año, situándose en el 1.9%, frente al 4.6% de 2025.

En su segundo escenario, la OMC explica que si los precios del petróleo y del gas natural licuado se mantienen altos durante todo el año, la previsión de crecimiento del PBI para 2026 se reduciría en 0.3 puntos porcentuales.

Esto a su vez amputaría 0.5 puntos a la previsión de crecimiento del comercio mundial, que solo avanzaría un 1.4%.

El comercio de servicios también se vería afectado, con una expansión más moderada del 4.1% en 2026.

La directora general de la OMC señaló que los países pueden mitigar el impacto de la guerra manteniendo políticas comerciales previsibles y reforzando la resiliencia de las cadenas de suministro.

Los economistas de la organización añaden que, si el conflicto en Oriente Medio es breve y el comercio vinculado a la inteligencia artificial sigue fuerte, el crecimiento del comercio de mercancías podría superar las previsiones y alcanzar 2.4% este año y 2.7% en 2027.