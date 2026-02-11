¿Qué es lo que se termina?

El divorcio debe entenderse como la disolución del vínculo matrimonial, mediante la cual se extinguen los deberes conyugales y fenece el régimen de sociedad de gananciales.

De acuerdo con Sunarp, el divorcio puede ser declarado por autoridad judicial, notarial o municipal, conforme al marco legal vigente y como consecuencia de dicha declaración se establecen la liquidación y la distribución de los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal.

La abogada de familia Lorena Fernández explica cuáles son los derechos, límites y reclamos posibles en un proceso, ya sea por mutuo acuerdo o por la vía judicial.

Hijos: ¿qué se debe regular sí o sí?

Cuando existen hijos menores de edad, hay tres puntos obligatorios:

Tenencia

Régimen de visitas

Pensión de alimentos

Fernández precisa que en los divorcios por mutuo acuerdo este aspecto debe resolverse antes del trámite:

“Ninguna notaría ni municipalidad me va a divorciar mientras yo no demuestre que ya está establecido lo relacionado con los hijos: tenencia, régimen de visitas y alimentos”.

En cambio, en un divorcio judicial, estos puntos pueden incluirse directamente en la demanda:

“En la misma demanda de divorcio judicial yo puedo solicitar accesoriamente alimentos, tenencia y visitas, además del divorcio”.

División de bienes: ¿50/50? ¿Siempre?

En un matrimonio sujeto a sociedad de gananciales, la regla general es clara: todo lo adquirido durante el matrimonio pertenece a ambos, sin importar quién aportó más.

“Legalmente corresponde el 50% para cada cónyuge, haya colaborado o no en la adquisición del bien”, explica Fernández.

Sin embargo, hay excepciones importantes. Si el divorcio es por causal, el cónyuge declarado culpable sí puede verse afectado:

“El cónyuge culpable puede perder hasta el 50% de los bienes que le correspondería”.

Es decir, la sanción puede modificar la repartición.

Pensión compensatoria o indemnización: ¿Cuándo procede?

La abogada aclara que no debe confundirse con la pensión de alimentos para los hijos o incluso para el cónyuge mientras dura el proceso.

La pensión compensatoria o indemnización busca reparar al cónyuge inocente por el perjuicio generado por la ruptura:

“La ley siempre va a buscar proteger al cónyuge inocente y sancionar al culpable. La sanción será una indemnización o monto compensatorio para quien haya sido perjudicado, siempre y cuando se pueda probar que el divorcio se rompió por culpa del otro”.

Esta figura aplica sobre todo en divorcios por causal; por ejemplo, adulterio, violencia o abandono.

¿Qué se negocia en un divorcio de mutuo acuerdo?

En un divorcio consensuado, los puntos que deben quedar cerrados son:

Tenencia de los hijos

Pensión de alimentos

Régimen de visitas

Distribución de bienes (si los hay)

“Primero, porque es requisito conciliar para poder ir a un divorcio de mutuo acuerdo; y segundo, porque ya tengo establecidos estos puntos respecto de los menores”, señala Fernández.

Estos acuerdos suelen facilitar todo el proceso, incluso si la pareja no desea aún divorciarse formalmente.

Problemas frecuentes que alargan el divorcio

Muchos procesos se complican por falta de acuerdos previos. La abogada indica que un divorcio se vuelve más largo cuando, además del pedido de disolución, se incluyen reclamos no resueltos sobre hijos o bienes.

“No es lo mismo un divorcio donde digo: me quiero divorciar y disolver el vínculo matrimonial, y ya tengo acta de conciliación sobre los hijos; que un divorcio donde digo: quiero divorciarme y además quiero pensión de alimentos, régimen de visitas y establecer la tenencia. Ese segundo divorcio dura mucho más”, explica Fernández.

¿Qué pruebas necesitas si alegas una causal?

La causal determina la estrategia y las pruebas. Por eso es necesario el acompañamiento de un abogado.

“No es lo mismo las pruebas que voy a aportar en una causal de adulterio que en una causal de abandono, o en una de violencia, o en un caso de toxicomanía”, explica.

Entre las pruebas usuales están:

Adulterio: partida de hijo extramatrimonial.

partida de hijo extramatrimonial. Abandono: denuncia de abandono de hogar.

denuncia de abandono de hogar. Violencia: denuncia o sentencia de violencia familiar.

denuncia o sentencia de violencia familiar. Toxicomanía: examen médico.

examen médico. Enfermedad grave sobreviniente: informes médicos.

Además, es posible alegar varias causales a la vez:

“Puedo invocar diez causales en mi demanda si deseo, y debería probar cada una de ellas”.

Los especialistas coinciden en que una separación no solo implica disolver un vínculo, sino ordenar todos los aspectos que quedaron entrelazados durante la convivencia. En un proceso de divorcio, las partes pueden solicitar la tenencia de los hijos, un régimen de visitas claro, pensión de alimentos y la distribución de bienes adquiridos dentro del matrimonio, además de cualquier medida provisional necesaria para garantizar estabilidad mientras dura el juicio.

Aunque cada caso tiene matices, la recomendación es buscar información antes de iniciar cualquier trámite y, de ser posible, llegar a acuerdos preliminares que eviten procesos largos y costosos.

En un contexto de aumento de divorcios en el país, elegir la vía adecuada y conocer qué puede exigir cada parte se ha vuelto clave para reducir conflictos y asegurar un cierre ordenado, especialmente cuando hay hijos de por medio.

Cómo tramitar un divorcio ante la Sunarp

La inscripción dependerá de dónde se haya realizado el trámite de divorcio:

Solicitud de inscripción de título (formulario de distribución gratuita) debidamente llenada y firmada por el presentante (persona que realiza el trámite en la Sunarp).

Si el divorcio lo tramitó en:



Pago de la tasa registral:



Plazo de calificación: 48 horas (días hábiles).