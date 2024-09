Ante el creciente conflicto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público por el tema de la inseguridad ciudadana, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, hizo un llamado a la unidad entre ambas instituciones a fin de luchar contra la criminalidad de manera decidida.

“Creo que todos debemos estar unidos para luchar contra la criminalidad. No debe haber divorcios, sino más bien unidad. En la lucha contra el crimen todos debemos estar unidos, si no no podemos tener una posición coherente y obtener resultados favorables”, indicó desde una actividad oficial en Villa María del Triunfo.

En ese sentido, indicó que desde su institución estarán pendientes cuando los convoquen a cualquier reunión que sirva para solucionar este impasse entre el Gobierno y la Fiscalía.

“Estamos pendientes de que nos convoque para cualquier reunión, comprometidos en la lucha contra la delincuencia a través de las unidades de flagrancia, que es nuestro principal puntal y aporte”, dijo.

En los últimos días, se ha registrado un enfrentamiento verbal entre las autoridades del Ejecutivo, como el premier Gustavo Adrianzén y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y del Ministerio Público, encabezado por Juan Carlos Villena.

Esto, luego de que la Fiscalía iniciara una investigación preliminar en contra del titular del Interior por el presunto delito de abuso de autoridad a raíz de las conversaciones que este habría sostenido con el efectivo policial, Junior Izquierdo, alias “culebra”.

Leyes contra la criminalidad y más penales

En otro momento, Arévalo insistió en la necesidad de la aprobación de leyes que fortalezcan el sistema de flagrancia, que impulsa el Poder Judicial, así como una mayor dotación de recursos económicos y la creación de penales de máxima seguridad.

“Se necesita regulación legislativa, leyes que permitan combatir a la criminalidad, y no solo en el aspecto represivo, el tema también es económico y construir nuevos establecimientos penitenciarios de alta seguridad para internar a los delincuentes”, sostuvo.

Destacó que la Policía debe tener la facultad de defenderse sin caer en el abuso de su poder, y subrayó que cualquier exceso debe ser investigado y sancionado adecuadamente.