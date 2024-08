Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, prefirió no opinar sobre si el Congreso debería derogar la ley que limita la figura de crimen organizado. Señaló que serán los magistrados encargados de emitir resoluciones en este tipo de casos quienes decidirán si aplican o no dicha ley.

“ El tema es que son los jueces los que aplican la ley. Acuérdense que yo no soy el jefe de los jueces . Entonces, vuelvo a decir, cada juez al momento de aplicar la ley evaluará si es la conveniente para ello o no, su constitucionalidad o convencionalidad o, por el contrario, no”, comentó ante la prensa este martes.

De acuerdo con El Comercio, desde que el Congreso promulgó esta norma el pasado 9 de agosto, sin observaciones del Ejecutivo, impactó negativamente en casos a nivel operativo y en etapa de investigación al limitar la aplicación de delitos bajo la figura de crimen organizado.

A pesar de estas observaciones, Javier Arévalo optó por no opinar sobre si el Parlamento debería pronunciarse respecto a la derogación de esta ley, limitándose a instar a los parlamentarios a aprobar una nueva ley sobre unidades de flagrancia.

“Todas las leyes, en el momento que se publiquen, los jueces penales son los que van a decidir. En este momento no puedo decir cuál es el efecto porque cada juez, al momento de aplicarla, verán si estas leyes obedecen a estándares de constitucionalidad o de convencionalidad”, acotó.

Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, dijo que la responsabilidad de capturar a prófugos es solo de la PNP. (Foto: Poder Judicial)

Presentan iniciativa para derogar ley que modifica el crimen organizado

La legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, presentó un proyecto de ley con la finalidad de derogar dicha norma.

La iniciativa en mención plantea reincorporar la vigencia de los artículos del Código Penal, el Decreto Legislativo 635 y la Ley contra el Crimen Organizado que fueron modificadas por esta norma, impulsada por la bancada Perú Libre y aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente, el pasado 4 de julio.

“Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar la Ley N.º 32108. Si las fuerzas políticas y sus líderes, representados en el Congreso, dicen luchar contra la delincuencia y no buscan favorecer a las organizaciones criminales, entonces no podemos cederle ventajas legales. Se debe derogar esta ley nefasta que no beneficia a la población”, indicó Luque en sus redes sociales.

