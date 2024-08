En medio del enfrentamiento verbal entre el Ejecutivo y el Ministerio Público por el tema de la inseguridad ciudadana, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, pidió responsabilidad a los fiscales al momento de solicitar la medida de prisión preventiva contra un investigado.

En diálogo con radio Exitosa, el juez supremo reiteró que este tipo de restricciones solo se deberían aplicar cuando se cumplan todos los requisitos y no por presión de la opinión pública.

“Primero, los fiscales no deben pedir prisión preventiva por cualquier cosa si no se dan los requisitos”, enfatizó.

También cuestionó el hecho de que varios fiscales soliciten prisión preventiva hasta por 36 meses, cuando dijo que primero se debería realizar una indagación que demuestre que haya argumentos sólidos para enviar a las personas a la cárcel de manera momentánea.

“No es que pido prisión preventiva y luego investigo. Qué sucedería si al pasar 36 meses detenido y al acabar se diga que no tenía nada que ver con el tema. ¿Y los 36 meses en la cárcel?, ¿qué pasó? No debe ser así, debe haber una investigación que demuestre que hay fuertes argumentos para poder encarcelarte”, remarcó.

Arévalo también pidió responsabilidad a los jueces al momento de emitir una sentencia. En ese sentido, consideró que los magistrados “tienen que ser lo suficientemente valientes para no ceder ante la presión popular”.

Insistió en que los jueces deben resolver según sus conciencias y las pruebas, sin ceder a presiones externas que podrían existir.

“El juez no puede resolver en base a lo que digan la masa o los medios de comunicación. Los jueces resuelven de acuerdo a la Constitución y su conciencia dirá si procede. Si yo juez estoy convencido que no se dan los requisitos para la prisión preventiva, por más que todo el Perú diga prisión preventiva, yo no la aplico porque esa es la independencia del juez”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: Eduardo Salhuana en contra de limitar labores de magistrados

Le pide a Boluarte rechazar comisión fiscalizadora de jueces y fiscales

El titular del Poder Judicial volvió a reiterar sus críticas en contra del proyecto de ley del legislador Waldemar Cerrón, quien plantea crear una comisión fiscalizadora de jueces y fiscales. Anotó que “lo más preocupante es que quienes pretenden fiscalizar, son personas que se encuentran en procesos judiciales”.

“Si los jueces van a sentenciar o procesar a quienes lo fiscalizan, el resultado de esa fiscalización es obvio. No hay posibilidad que exista esta comisión de fiscalización, no es viable, y pareciera que el propósito es: mira, te voy a castigar en su momento”, sostuvo tras calificar la propuesta de inconstitucional

“Haremos valer nuestra independencia y nuestros fueros porque no vamos aceptar que se nos pretenda coaccionar con leyes inconstitucionales”, aseveró.

En ese sentido, le pidió a la presidenta Dina Boluarte que no promulgue o presente observaciones a dicha norma, en caso sea aprobada en el Parlamento.

“Si no la observa, los jueces tendremos que usar los mecanismos que la Constitución y la ley nos da para impugnar estas normas. No creo que la presidenta se ponga al margen de la Constitución”, afirmó.

Plantea leyes de excepción para combatir criminalidad

En otro momento, Arévalo consideró que, para derrotar a la criminalidad, se necesita liderazgo y autoridad, así como “leyes de excepción” para tratar una situación de esta naturaleza.

Esto, según dijo, para que los criminales sean capturados, sentenciados con penas efectivas y recluidos en penales de alta seguridad.

“El líder contra la delincuencia tiene que ser quien representa a todos los peruanos, quien debe convocar a todos los poderes del Estado y decir qué vamos hacer y dentro de la independencia, dar recursos, y si no funcionan, decir quién no funciona, pero para eso hay que tener liderazgo y autoridad”, enfatizó.

Si bien resaltó que el Ejecutivo destinó mayor presupuesto para fortalecer en el 2025 el sistema de flagrancia que impulsa el Poder Judicial, precisó que los recursos del país deben ser invertidos correctamente.

“Tendremos 15 unidades de flagrancia en este año, pero se está derrochando dinero en empresas quebradas, en ministerios, cuando se puede invertir en justicia o construir un nuevo Palacio de Justicia, educación y otros temas importantes”, indicó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.