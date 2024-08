Tras la promulgación de la ley que modifica la definición del crimen organizado, que generará impacto en los diversos casos y procesos en curso, la bancada de Perú Libre (PL) presentó otra iniciativa legislativa que generará polémica.

Se trata del proyecto de ley N° 08678/2024-CR, que busca crear dentro del Parlamento “la comisión de Fiscalización de la función de jueces y fiscales”.

Esto, a pesar que actualmente la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya tiene la potestad de evaluar el desempeño de estos magistrados y, de ser el caso, sancionarlos y destituirlos.

La propuesta, impulsada por el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, plantea agregar el numeral 25 en el Literal a) del artículo 35 del reglamento de la institución a fin de crear dicho grupo de trabajo.

Al respecto, el legislador de PL justificó dicha propuesta al señalar que la intención es ejercer un control político sobre estos magistrados y garantizar que ningún poder del Estado utilice sus funciones para sobrepasar sus límites.

Según dijo, no se trata de una intromisión en la separación de poderes, sino de una medida necesaria para investigar posibles irregularidades.

“Estamos dentro de nuestra función de control político y no hay separación de poderes en ese sentido”, aseveró.

Reconoce que hay opiniones dividas

Pese a que su propuesta recibió las críticas de varios legisladores e instituciones, Cerrón indicó que no ha encontrado una oposición con nombres y apellidos que cuestione objetivamente el proyecto de ley.

“Hay opiniones divididas y eso es parte de la democracia. La ley será debatida en el Pleno y no se ha aprobado aún”, remarcó.

Al ser consultado por si la presentación de la esta ley responde a una represalia contra el Poder Judicial y Ministerio Público por el proceso que se lleva a cabo contra su hermano, el prófugo Vladimir Cerrón, y su partido, el congresista sostuvo que “no es una venganza”, sino que busca una fiscalización justa y adecuada de jueces y fiscales.

“Estoy presentando una ley donde no se está transgrediendo el sistema constitucional. Presentar una ley no puede ser un atentado, es un tema democrático (...) no es una venganza, no se interfiere. Lo único que yo he hecho es presentar un proyecto de ley como producto de la conversación y demanda con muchas personas”, apuntó.

