El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, ha expresado su desacuerdo con el nuevo proyecto de ley de Perú Libre (Waldemar Cerrón) que busca limitar la labor y diligencia de magistrados que tengan pendientes procesos de inhibición o recusación.

“Personalmente, no comparto ese punto de vista. Él tiene derecho en su calidad de congresista (presentar un proyecto), pero en mi calidad de congresista no tengo la misma opinión. No respaldo esas iniciativas. Se discutirá en las comisiones correspondientes y espero que las bancadas tomen su decisión”, dijo a Canal N.

En esa línea, instó a la Comisión de Justicia a escuchar a los expertos en la materia antes de tomar una decisión.

Salhuana sostuvo que, a pesar de que Perú Libre lidera la Comisión de Justicia, no tiene la última palabra en la decisión. “Predice comisiones pero no decide”.

Hizo un llamado a las bancadas parlamentarias a que asistan a las reuniones y reflexionen sobre el impacto que estas leyes podrían tener en el sistema de justicia nacional.