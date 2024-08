Continúan el enfrentamiento y el duelo verbal entre las autoridades del Ejecutivo y el Ministerio Público. Desde Arequipa, el premier Gustavo Adrianzén se mostró a favor de que la Fiscalía pase por un proceso de “profunda reforma”.

Esto, al recordar algunas decisiones adoptadas por dicha institución, como la liberación de personas vinculados a actos delictivos.

“Mientras nosotros estamos trabajando arduamente con el Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional (del Perú) para capturar a los delincuentes, parece que de una manera insensible el Ministerio Público los libera. Nos hace pensar que lo más conveniente sea que esa entidad en particular pase por un proceso de profunda reforma y creemos que allí se encuentre la solución al problema que nos está preocupando”, indicó en conferencia de prensa.

Sin embargo, el premier remarcó que desde el Ejecutivo no se presentará ninguna propuesta de reforma o reorganización de la institución que lidera Juan Carlos Villena.

“No se está estudiando la elaboración de ninguna propuesta dirigida al Congreso para proponer una reforma dentro de alguna institución como el Ministerio Público o el Poder Judicial. Yo como presidente del Consejo de Ministros puedo garantizar eso”, apuntó.

En la víspera, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, volvió a criticar a la Fiscalía y consideró que es una entidad que “no suma”.

“Yo me ratifico en que es una institución que no suma, no apoya a la Policía y es una institución que pareciera ver no solamente a la Policía, sino hasta a la sociedad como un enemigo, ¿por qué? Eso se ve en los grandes porcentajes de liberación de delincuentes”, apuntó tras precisar que en el Ministerio Público no hay ineficiencia, sino “error, incapacidad o corrupción”.

Respalda postura del Minjus frente al proyecto de Cerrón

En otro momento, Adrianzén aseguró que la posición del Ejecutivo frente al proyecto de ley que busca crear una comisión fiscalizadora de jueces y fiscales es la que expresó el Ministerio de Justicia.

“Básicamente lo que decimos es que nosotros somos estrictamente respetuosos del principio de separación de poderes, somos estrictamente respetuosos de la autonomía de las autoridades jurisdiccionales”, señaló el premier.

En un comunicado, el sector que lidera Eduardo Arana consideró que la propuesta que impulsa el segundo vicepresidente del Congreso y legislador de Perú Libre, Waldemar Cerrón, resulta “incompatible con nuestra Constitución, al afectar el principio de separación de poderes, lo que resulta contrario a un Estado Constitucional de derecho y afecta el sistema democrático”.