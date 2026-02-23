El nuevo edificio de Comunal en San Borja es el primero completamente operado por la empresa en Lima. (Foto: Comunal).
El nuevo edificio de Comunal en San Borja es el primero completamente operado por la empresa en Lima. (Foto: Comunal).
El operador peruano de espacios de coworking inauguró su nueva sede en San Borja, el primer edificio 100% operado por la compañía, en una apuesta por consolidar su modelo de gestión directa de espacios corporativos. La apertura forma parte de una estrategia de expansión que contempla nuevas ubicaciones en Lima y el extranjero.

La empresa opera aproximadamente 34,000 m² en la capital peruana, con una ocupación promedio superior al 80%. En términos de metraje administrado, la firma se ubica por encima de competidores internacionales como WeWork e IWG en el mercado local.

A un mes de haber iniciado operaciones, la nueva sede de en San Borja registra más del 50% de sus espacios ocupados, según informó la compañía.

EXPANSIÓN Y NUEVAS SEDES

Durante la presentación de la locación, Comunal anunció la apertura de su sede número 17 en Chacarilla, que será la segunda operación de la firma en San Borja. De esa manera, la empresa alcanzará 20 ubicaciones considerando su presencia en México.

Comunal se ubica por delante de competidores internacionales como WeWork e IWG en términos de metraje operado en Perú.

La compañía inició operaciones en 2013 con su primera sede en Barranco y ha ampliado progresivamente su red en Lima. El nuevo edificio en San Borja centraliza la operación bajo un modelo de gestión integral, en el que la empresa administra directamente la experiencia, infraestructura y servicios.

La compañía señaló que la demanda por espacios flexibles de empresas medianas y grandes respalda su modelo de operación directa y expansión sostenida en el mercado corporativo.

El edificio de Comunal en San Borja incorpora herramientas tecnológicas para su gestión. (Foto: Comunal).

