Líder de Renovación Popular indicó que evaluará presentar una denuncia constitucional contra el presidente Balcázar e impulsar su vacancia. (Fotos: Joel Alonzo @photo.gec)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

anunció que la bancada de su partido no brindará la cofianza al gabinete encabezado por y al que denominó como “Gabinete acuñista”.

“El primer acto será el no darle la confianza, pues se trata de un gabinete acuñista”, señaló López Aliaga en Willax TV.

Agregó que no puede negociar repartijas entre gente de Perú Libre, APP y Podemos Perú.

Días atrás, el candidato presidencial de Renovación Popular sostuvo que si el presidente José María Balcázar le entrega el Ministerio de Salud (Minsa) y Essalud a César Acuña, sería sujero a una denuncia constitucional.

Al respecto, López Aliaga indicó que conversará con su bancada para impulsar una denuncia constitucional contra Balcázar y su censura.

LEA TAMBIÉN: José Balcázar visitó a Pedro Castillo en un día no autorizado

El Ministerio de Salud está a cargo de Luis Napoleón Quiroz Avilés, quien fue ratificado en el cargo, llegó a la cartera en el gobierno de José Jerí.

LEA TAMBIÉN: José Balcázar se reunió con Hernando de Soto y la SNI
Gabinete Miralles. (Foto: Presidencia)
Gabinete Miralles. (Foto: Presidencia)

