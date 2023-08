“En 1962 traje la novedad de la trucha arcoíris a la selva y fui el pionero en la producción de truchas en Amazonas”, contó a Gestión Salvador Tuesta Castillo, de 86 años.

Aprendió a criar truchas en Huancayo un año antes de migrar. Ahora es dueño de “Shalvita”, una pequeña empresa agropecuaria que produce truchas arcoíris en Chachapoyas, Amazonas.

En aquella localidad hay aproximadamente 250 piscigranjas y dos de ellas pertenecen al experimentado truchicultor.

Tuesta contó a Gestión que sus productos solo se comercializa en el mercado nacional: Lima, Ica y Tarapoto. “ Vendo de 80 a 100 kilos de trucha al día” .

¿Cuáles son las oportunidades para crecer y exportar de estos productores?

Las exportaciones de trucha en lo que va del 2023

De acuerdo a la Asociación de Exportadores (Adex), los envíos de trucha al exterior, de enero a mayo del 2023, alcanzaron un valor de US$ 17.06 millones, un 17. 79 % menos en comparación del mismo periodo del año pasado (US$ 20.75 millones).

“Creemos que las razones de esta caída se debe a los problemas políticos sociales que hubo en Puno, ya que esto trajo principalmente la incomunicación con la zona sur, es decir, la logística se afectó”, dijo Lucía Rodríguez, gerenta de Servicios al Comercio Exterior e Industrias Extractivas de ADEX, a Gestión.

Asimismo, explicó que no se podía producir ni cosechar, pues las vías en las carreteras fueron cerradas y en las zonas donde se producía trucha no llegaban los insumos.

Sin embargo, pese a que el escenario es otro, se espera que hacia fines de año, las exportaciones se mantengan bajas, s iendo inferior a los volúmenes del año pasado. “El ciclo de producción de la trucha son de 8 meses y los problemas de inicio de año ha perjudicado la siembra y alimento del pescado”, dijo Rodríguez.

¿Cómo impulsar la producción y competitividad de la trucha?

La trucha que se produce en el país tiene un gran potencial de crecimiento para seguir expandiéndose en diferentes mercados, ya que es el segundo productor a nivel de Sudamérica, después de Chile, y es el quinto a nivel mundial (según datos del 2020 de la RNIA).

Sin embargo, aún los volúmenes de producción no alcanzan sus niveles óptimos, ellos, porque -según los expertos- hay una atomización en la industria: el 80% de lo que se produce proviene de pequeños acuicultores.

Al respecto, Eduardo Ferreyros, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), explicó, por escrito a Gestión, que hay dos maneras para impulsar la producción de trucha: ampliando el mercado local y asegurando el mercado externo.

“Es necesario hacer crecer el consumo interno, promoviendo el consumo de trucha como una fuente de proteína con ácidos grasos saludables como el omega 3 y 6, así como diversificar las presentaciones de la trucha para atender así las distintas necesidades del mercado”, dijo respecto al mercado local.

Sobre el mercado externo mencionó que “se debe alcanzar volúmenes importantes y constantes de producción de trucha que permitan asegurar el abastecimiento a los mercados”.

Asimismo, añadió que, para alcanzar esa meta, se debe impulsar grandes inversiones en este sector, así como la asociatividad entre productores.

Lo que sí es importante fortalecer es la cadena de valor de la trucha , ovas

“Localmente, existen programas de mejora genética para poder obtener una trucha adaptada a las condiciones del mercado peruano, pero aún no hay ovas producidas localmente”, sostuvo el presidente de la SNI.

Producción nacional de ovas y conservas de trucha

Jesús Jaliri, gerente general de Coraqua, empresa importadora de huevos de trucha, comentó en su momento a Gestión que a partir de diciembre la empresa producirá un primer lote con 1 millón de ovas y, con ello, se reduciría la importación que proviene de Estados Unidos, España y Chile.

“En 2022, Perú importó 320 millones de ovas, con nuestra producción se reducirá un 30%, con el objetivo de que en un mediano plazo lleguemos al menos cubrir el 60%”, indicó Jesús Jaliri a Gestión.

Además, explicó que la producción de ovas en Puno contribuirá a reducir su mortalidad, ya que la importación del mismo provoca una pérdida de entre 15% y 30% debido al tiempo de transporte y manipulación en aeropuertos.

Si bien la empresa estadounidense Troutlodge, le ha facilitado la tecnología a Coraqua, vendiéndole ovas multiplicadoras, es decir, ovas especiales que permiten multiplicarse por su genética, Jaliri sostuvo que no es sostenible seguir comprando este modelo productivo, ya que sale muy costoso y además debe pagar regalías (impuesto) por los envíos cada dos años.

Frente a ello, contó que vienen trabajando paralelamente con una empresa chilena para crear sus propios multiplicadores a través de un programa de mejoramiento genético.

“Hemos llegado a un acuerdo con la empresa para que nos transfiera el conocimiento tecnológico o Know-how (saber hacer), es decir, nos enseñará a desarrollar nuestro propio programa de mejoramiento genético para producir nuestras primeras ovas”, explicó.

Cabe resaltar que esta transferencia tecnológica tendrá una inversión aproximada de US$ 2 millones y será implementado a partir del 2026, aseguró Jaliri.

En esa línea, mencionó que urge tener ovas producidas en nuestro país, ya que desde junio a la fecha, EE.UU. y España no han producido ovas debido al cambio climático y al contexto local, es decir, no venden al Perú por el bajo precio del millar de ovas (US$ 22 por 1,000 unidades) y no sale a cuenta. “Es por eso que venden a otros mercados como Irán y China”, dijo Jaliri.

“Hasta el momento, las “ovas especiales” ya se vienen reproduciendo en Puno y en setiembre de este año saldrá una partida mínima de 800 millares (800,000 ovas), el próximo año estaremos produciendo 8 millones y para el 2025 al menos 12 millones de ovas. Esperemos que en 2026 lleguemos a producir 30 millones de ovas, el objetivo es producir 100 millones con una cepa andina”, calculó Jaliri.

El también director de la Cámara de Comercio de Puno, recalcó que la producción de ovas de trucha sería para abastecer a nuestro país, y si en un largo plazo se llega a cubrir la demanda, se podría expandir la venta a otros países.

Incubadoras de ovas Zoug jar de 5lts. Unidad de incubación hasta de dos hembras.

Una manera para impulsar el consumo de trucha es diversificar sus presentaciones, es decir, ir más allá de la venta de filetes o truchas enteras, y es ahí donde aparece las conservas.

Para el presidente del SNI, esta idea de incluir la trucha en envases o latas, no es conveniente, ya que el paladar del peruano no está acostumbrado al consumo de conserva de trucha, sino a las conservas tradicionales (atún, caballa o jurel).

Además, su precio es mayor a comparación el atún, por ejemplo, por sus altos costos de producción.

Sin embargo, eso no quiere decir que no exista iniciativas por parte de empresas para impulsar su venta y consumo.

En 2020, la empresa Aquandes presentó sus latas de conservas de trucha, a través del Programa Nacional “A comer Pescado” (PNACP) realizado por el Ministerio de la Producción (Produce).

En su momento, Raquel Mercado Ventura, gerenta general de Aquandes, empresa radicada en Junín, comentó que su marca busca posicionarse al mercado nacional con el ingreso de su productos a supermercados.

Además, su producción de conservas de trucha cuentan con la habilitación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes). Gestión solicitó una entrevista con la gerenta para conocer la situación de la empresa, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.

De acuerdo a Adex, Perú es el segundo exportador mundial de filetes congelados de trucha, con más de US$ 36 millones en valor exportado en 2022. Solo superado por Chile (US$ 193 millones). Además, está en el TOP 10 en el envió de filetes frescos o refrigerados de truchas al mundo.

