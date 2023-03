Los destinos principales fueron a Japón (52.3%), seguido de Estados Unidos (27.1%) y Canadá (13.4%), apuntó el gremio.

Dentro de los productos acuícolas que exporta el país, la trucha ocupa el tercer lugar, siendo superado por los langostinos y las conchas de abanico.

“Los motivos de crecimiento fueron por mayor consumo porque, después de la pandemia, buscan un producto fresco, con valor nutricional, y la trucha es uno de ellos. Además, son por las costumbres y hábitos del principal mercado que es el asiático”, expresó Lizbeth Pumasunco, jefa de ADEX Consulting.

La ejecutiva manifestó que, más allá de buscar nuevos mercados, se debe trabajar en potenciar los destinos que ya se envían.

“Es un producto para trabajar en temas de potenciales, como también en su fortalecimiento, como las extracciones y valor agregado”, anotó.

Detalló que las tres empresas que exportaron en el 2022 son: Mar Andino (US$ 25.4 millones), Piscifactorías Los Andes (US$ 11.6 millones) y Peruvian Andean Trout (US$ 11.4 millones).

Impulsar producción de trucha

Para Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) existen dos maneras para impulsar una mayor producción de trucha.

Explicó que la primera está referida a ampliar el mercado local y es necesario hacer crecer el consumo interno, promoviendo como una fuente de proteína con ácidos grasos saludables como el omega 3 y 6. “Asimismo, es necesario diversificar las presentaciones de la trucha para atender así las distintas necesidades del mercado”, mencionó.

La segunda manera, añadió, es asegurando el mercado externo; y, para ello, es necesario alcanzar volúmenes importantes y constantes de producción de trucha que permitan asegurar el abastecimiento confiable a los mercados con un producto homogéneo y de calidad.

“Ello nos permitiría alcanzar niveles de competitividad adecuados para acceder a los mercados internacionales. Sin embargo, para alcanzar esta meta, es necesaria la promoción de grandes inversiones en este sector, así como la articulación de los pequeños productores en modelos asociativos que les permitan potenciar su producción”, refirió.

Competir en el exterior

Para que la trucha peruana pueda competir en el exterior, Aljovín consideró que se debe fortalecer la cadena de valor de esta especie, así se potenciará la productividad y competitividad del cultivo.

Por otro lado, argumentó que para poder ser competitivos en el exterior se necesita volúmenes grandes de producción y mantener siempre un producto homogéneo. “Ello es complicado en nuestro país por la atomización que existe en esta industria en pequeños acuicultores. Se necesita, por tanto, que se promueva el ingreso de grandes empresas y la asociatividad entre productores”, dijo.

En ese sentido, Aljovín señaló que la trucha tiene un mercado interesante a nivel nacional y mundial. “El Perú tiene potencial para crecer internacionalmente”, replicó.

Sin embargo, puntualizó que este 2023 es un escenario incierto por los conflictos sociales, especialmente en la zona sur, que es donde se concentra el 80% de la producción nacional de trucha.

Recordó que el pasado sábado 18 de febrero, delincuentes destruyeron e incendiaron en la localidad de Chacras, en Puno, el centro de producción acuícola de Piscis, empresa acuícola con más de 30 años en el mercado peruano.

“Cabe precisar que con el cierre de aeropuertos y carreteras, no se han podido importar ovas y las cosechas no se han podido realizar de manera normal, con lo cual los pesos promedios de las truchas están en la actualidad con un peso superior de lo que se requiere en el mercado”, aseguró.

Ovas importadas

La presidenta de la SNP sostiene que, lamentablemente, en la actualidad los huevos de truchas son importados al 100% para la reincubación en salas de alevinaje.

La importación de estas ovas, vienen de países como Estados Unidos, España y Chile.

“Localmente existen programas de mejora genética para poder obtener una trucha adaptada a las condiciones del mercado peruano, pero aún no hay ovas producidas localmente. Es muy importante desarrollar centros de producción de ovas locales para asegurar la cadena de producción y con ello mejorar la competitividad de nuestra industria acuícola”, subrayó.

Planta peruana de ovas

Según Jesús Jaliri, gerente general de Coraqua, empresa puneña importadora de huevos de truchas, el año pasado el Perú importó más de 180 millones de ovas. Sin embargo, el nivel de mortalidad de los huevos, justamente por el tiempo de transporte y la manipulación en los aeropuertos, ocasiona una pérdida de entre 15% y 30%.

El también director de la Cámara de Comercio de Puno precisó que con el uso de la nueva genética, el próximo inicio de una producción nacional de huevos de esta especie no solo garantizará productos de mejor calidad, con pesos de entre 3 y 4 kilos, sino también la reducción de la mortandad a niveles incluso inferiores al 5%.

“A través de un convenio con una empresa holandesa (Hendrix Genetics), las cual nos facilita la genética, empezaremos a producir en Puno los primeros huevos de truchas nacionales. En diciembre de este año debe salir el primer lote con un millón de ovas. La meta que tenemos es que en tres años se produzcan 80 millones de ovas, pero igual siempre dependeremos de otros países”, acotó.

¿Cuánto cuesta la trucha en Perú?

El precio de la trucha oscila en S/ 15 el kilo en el mercado. En supermercados varía entre S/ 20 y S/ 28, dependiendo del lugar de procedencia.

Los productores de truchas se sitúan en ciudades como Huancayo, Cajamarca, Puno, Tacna, Cusco, entre otras. Solo el 20% de la trucha se exporta, mientras que el 80% es para consumo local.