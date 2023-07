La revista internacional Travel + Leisure señaló a Cusco como la mejor ciudad de Centroamérica y Sudamérica para hacer turismo este año. Así lo indican los resultados de su ranking anual “Readers’ 10 Favorite Cities in Central and South America of 2023″. Lima también aparece en el listado final.

De esta manera, la ciudad imperial lidera este ranking por quinto año consecutivo. Para la edición de este año, Travel and Leisure recibió alrededor de 850,000 respuestas entre respuestas de sus lectores y opiniones de actores de la cadena turística como hoteles y cruceros.

Según informó la revista, Cusco supo recuperar su flujo turístico regular luego de un primer trimestre marcado por protestas civiles a consecuencia del descontento de la región sur con el gobierno de Dina Boluarte.

“Desde que las protestas amainaron en marzo, Cuzco y el Valle Sagrado se han recuperado; los puntos de referencia imperdibles ahora están abiertos a los turistas, pero con menos multitudes”, señala Travel + Leisure en referencia a espacios turísticos conocidos de la región como Machu Picchu y Ollantaytambo.

Por lo anterior, la revista también indica que ahora es un momento ideal para visitar la ciudad peruana. Además destaca que cuenta con “una arquitectura que data de más de mil años y una cocina local única con platos especiales como el cuy al horno y la trucha frita”.

Nuestra capital, Lima, también aparece en el ranking ubicándose en la posición número nueve.

Este es el listado completo con sus respectivos puntajes:

Cusco (Perú): 87.78 Cartagena (Colombia): 85.99 Sao Paulo (Brasil): 85.41 Quito (Ecuador): 85.05 Buenos Aires (Argentina): 84.83 Mendoza (Argentina): 84.79 Antigua Guatemala (Guatemala): 84.15 Río de Janeiro (Brasil): 83.89 Lima (Perú): 82.66 Bogotá (Colombia): 82.45

