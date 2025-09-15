Las empresas ferroviarias PeruRail y Ferrocarril Trasandino anunciaron la suspensión temporal el servicio de tren en la ruta Ollantaytambo-Machupicchu-Ollantaytambo, debido al bloqueo de la vía registrado en el sector Qoriwayrachina.

Ferrocarril Trasandino, mediante un comunicado, explicó que la suspensión responde a motivos de seguridad y pidió a los operadores ferroviarios y al público en general tomar precauciones ante la situación.

En tanto, PeruRail comunicó que brindará asistencia a los pasajeros y que ofrecerá flexibilidad para reprogramar o devolver boletos.

Ambas empresas precisaron que seguirán monitoreando la situación y notificarán cualquier cambio sobre la reanudación de servicios por canales oficiales. Asimismo, recomendaron a los turistas y viajeros que planeen visitar Machu Picchu considerar otras alternativas de transporte y estar atentos a las actualizaciones de la situación.

Comunicado de PeruRail.

Cámara de Turismo de Cusco pide dejar intereses políticos

Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, pidió a las autoridades nacionales y locales “frenar intereses políticos” y ordenar la ruta Ollantaytambo-Machupicchu.

González afirmó en RPP que la población y los viajeros se encuentran expuestos ante esta situación y pidió a las autoridades que tomen medidas para garantizar la operación y el desarrollo adecuado en Machu Picchu.

“Estamos a merced de lo que estos dos grupos rivales puedan hacer con la integridad de los viajeros y de la población en general (...) Las autoridades deben de detener estos apetitos políticos y lo que tienen que hacer es poner orden en esta operación”, señaló González.

Además, precisó que la Fiscalía de prevención del delito no responde, pese a denuncias penales, y que el Ejecutivo tampoco está actuando respecto al problema.

Para González, la problemática refleja una pelea entre facciones por el beneficio económico inmediato que genera la vía Hiram Bingham.

“Lo que demuestra es que lo único que le importan a estas personas es el beneficio económico indirecto e inmediato de ambos grupos antagónicos”, puntualizó.