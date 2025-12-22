El Banco de la Nación (BN) reforzará su estrategia comercial para mejorar la posición de su tarjeta de crédito en el mercado, con la participación de un nuevo operador, sostuvo el subgerente de banca personal del Banco de la Nación, Piero Flores.

“Estamos reforzando nuestra tarjeta de crédito. Ya tenemos más de 150,000 clientes tarjeta-habientes del Banco de la Nación”, declaró a Andina.

Refirió que actualmente están trabajando con Mastercard pero se está evaluando ampliar sus productos financieros con otra tarjeta, con otro operador.

“Básicamente estamos abocados en desarrollar instrumentos que puedan ser principalmente dirigidos al empleado público y que cubra pues las necesidades habituales en el día a día”, comentó.

Refirió que los productos financieros del BN se pueden solicitar en cualquiera de sus agencias ubicadas en todo el ámbito nacional.

Requisitos

Para obtener una tarjeta de crédito del Banco de la Nación debes cumplir estos requisitos:

Ser trabajador o pensionista del sector público y recibir su remuneración o pensión mensual en el Banco de la Nación.

Documento Nacional de Identidad (DNI) o carnet de extranjería, vigente.

Tarjeta Débito BN.

Pago de deuda

El pago de la deuda de tu tarjeta de crédito la puedes hacer en:

En los agentes BN, puedes realizar el pago de deuda en efectivo, sin comisión, monto máximo de 500 soles por operación y 1,500 soles en el día; y máximo 4 operaciones diarias.

En las agencias, puedes realizar el pago a cuenta o el pago total de tu deuda o realizarlo vía transferencia interbancaria.

En Multired Virtual, puedes realizar el pago de la deuda del titular y adicional.



