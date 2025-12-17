El Poder Ejecutivo designó a Germán Alfredo Boza Pró como presidente ejecutivo del Banco de la Nación. Foto: Agencia Andina
El Poder Ejecutivo designó a Germán Alfredo Boza Pró como presidente ejecutivo del Banco de la Nación. Foto: Agencia Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo designó a Germán Alfredo Boza Pró como presidente ejecutivo del Banco de la Nación, con lo cual reemplaza en el cargo a José Ricardo Stok Capella.

Boza Pró cuenta con un máster en Economía y Dirección de Empresas por la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra y un doctorado en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Asimismo, se ha desempeñado como director de negocios, gerente de finanzas y consultor financiero en organizaciones nacionales y extranjeras.

LEA TAMBIÉN: Herederos de fonavistas fallecidos: estos son los documentos que exige el Banco de la Nación

Cabe señalar que, a inicios de diciembre, el directorio del Banco de la Nación fue renovado parcialmente con la incorporación de Alejandro Julio Rabanal Sobrino y Wilson Paul Falen Lara como representantes del Poder Ejecutivo,

El nombramiento de Germán Boza Pró se oficializó mediante resolución suprema publicada por el Poder Ejecutivo. | Foto: difusión
El nombramiento de Germán Boza Pró se oficializó mediante resolución suprema publicada por el Poder Ejecutivo. | Foto: difusión

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.