El Poder Ejecutivo designó a Germán Alfredo Boza Pró como presidente ejecutivo del Banco de la Nación, con lo cual reemplaza en el cargo a José Ricardo Stok Capella.

Boza Pró cuenta con un máster en Economía y Dirección de Empresas por la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra y un doctorado en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Asimismo, se ha desempeñado como director de negocios, gerente de finanzas y consultor financiero en organizaciones nacionales y extranjeras.

Cabe señalar que, a inicios de diciembre, el directorio del Banco de la Nación fue renovado parcialmente con la incorporación de Alejandro Julio Rabanal Sobrino y Wilson Paul Falen Lara como representantes del Poder Ejecutivo,