El Poder Ejecutivo designó hoy a Juan Carlos Gerónimo Del Prado Ponce como presidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en lugar de Alberto Villanueva Eslava.

Mediante Resolución Suprema N° 145-2026-PCM, publicada hoy en el diario El Peruano, se designó a Juan Carlos Del Prado Ponce como titular del Indecopi, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Asimismo, vía Resolución Suprema N° 144-2026-PCM, se aceptó la renuncia de Alberto Villanueva Eslava como miembro y presidente del consejo directivo del Indecopi, dándosele las gracias por los servicios prestados.

En los considerandos de la norma se recuerda que el consejo directivo es el órgano máximo del Indecopi y está integrado, entre otros, por dos miembros representantes de la PCM, los que son designados mediante resolución suprema.

¿Quién es el nuevo presidente?

El nombramiento de Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce ha generado interrogantes debido a sus vínculos previos con el entorno de Joaquín Ramírez, excongresista y exsecretario general de Fuerza Popular, investigado por lavado de activos.

De acuerdo con Convoca.pe, Del Prado fue abogado de Ramírez y de su tío, Fidel Ramírez Prado, rector y principal accionista de la Universidad Alas Peruanas, institución que recibió millonarios contratos estatales mientras Joaquín Ramírez ejercía funciones parlamentarias.

Además, Del Prado figura como aportante a Fuerza Popular durante los años en que otros aportantes estaban vinculados a empresas de la familia Ramírez.