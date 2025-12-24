Petroperú está en su hora final, al menos como la conocemos. La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, adelantó recientemente que se alistaba un cambio clave para que esta empresa deje de generarle gastos al Estado peruano. Aunque en ese momento no adelantó de qué se trataba, Gestión pudo obtener información de lo que se trabajará. La clave estará en un decreto de urgencia (DU) que emitirá el Gobierno.
