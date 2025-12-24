Aunque inicialmente se conoció que había intenciones de llevar a proceso concursal a Petroperú, las fuentes habían dicho también hace unos días a este diario que se estaban barajando alternativas como generar algún esquema de escisión de la empresa. Esto, finalmente, se hará realidad.

En concreto, fuentes del Poder Ejecutivo reconocieron a Gestión que “Petroperú enfrenta hoy una situación crítica que no puede minimizarse”. Y es que el tema no es solo pasajero, sino que es una combinación de “insolvencia operativa, fuerte estrés de liquidez y riesgo inmediato de default técnico”.

Ya Miralles había comentado que entre 2022 y 2024, el Estado destinó S/ 17,888 millones para sostener financieramente a Petroperú.

Pero esto no ha “borrado” el riesgo fiscal que persiste y que lo han reconocido distintas calificadoras de riesgo y analistas: si se siguen inyectando recursos públicos es muy probable que se sigan honrando garantías. Solo en el 2025, el Estado ha honrado garantías por US$ 900 millones.

Con esto en mente, el Gobierno evalúa emitir un DU antes que cierre el año, que permita adoptar medidas extraordinarias para asegurar el abastecimiento y ordenar de manera estructural la situación financiera de Petroperú. El tema central es la escisión.

El objetivo no es cerrar la empresa ni renunciar a su rol estratégico, pero está claro que la reorganización hoy es más necesaria. Entonces, el DU habilitará mecanismos como la escisión de activos, que permite separar activos estratégicos y no estratégicos, mejorar su gestión y reducir riesgos financieros.

Tal como lo adelantaron a Gestión algunas fuentes cercanas a ProInversión, ya la Refinería de Talara se pone en la lista para ser evaluada como parte de esta acción de “separación”.