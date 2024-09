¿Estás pensando en viajar por los diferentes estados de USA y tienes miedo del cobro extra por equipaje? No te preocupes, ya que una aerolínea muy conocida del país norteamericano te da la facilidad de llevar una maleta de cortesía. Y eso no es todo, puesto que esta nueva medida no variará sea cual fuere la fecha de compra de tu boleto.

Viajar entre los diferentes estados de EE.UU. es algo que los residentes norteamericanos hacen muy a menudo durante los feriados largos o días de celebraciones. Conscientes de las ofertas que todas las aerolíneas lanzan a menudo, nadie quiere perderse un paseo por las ciudades más turísticas del país, sea cual fuere la fecha.

Sin embargo, las nuevas regulaciones aeroportuarias limitaron el número de maletas que cada usuario podría tener durante su vuelo. Esto a fin de promover la venta de tarifas extras para cada aerolínea que decida realizar viajes por todo EE.UU.

En caso no cumplas las medidas reglamentarias, las aerolíneas podrían cobrarte un monto extra de varios dólares (Foto: Pexels)

Felizmente para algunos, una conocida aerolínea decidió implementar una medida que alegrará a los amantes de los viajes y las aventuras. ¿De qué se trata? La posibilidad de llevar una maleta de mano totalmente gratis.

PODRÁS LLEVAR EQUIPAJE GRATIS: LA AEROLÍNEA QUE TE PERMITIRÁ LLEVAR TU MALETA DE MANO SIN COSTO ALGUNO

Desde el pasado viernes 6 de septiembre, la aerolínea JetBlue decidió implementar una nueva medida que beneficiará generará a todos sus clientes: un equipaje de mano totalmente gratis sin límite de fecha de compra.

¿Qué quiere decir eso? Puesto que este cambio permite que la oferta más económica de JetBlue te dé la facilidad de llevar una maleta gratis durante tus viajes y no tengas que comprar una tarifa extra para hacerlo o, como era en la mayoría de casos, el asiento “Even More Space” (aún más espacio, en español).

Junto con los cambios en el equipaje de mano, todas las tarifas, incluida la Blue Basic, han incorporado más espacio para las piernas en clase económica, entretenimiento en el respaldo de cada asiento y Fly-Fi2, un servicio de internet veloz, gratuito e ilimitado en todos los vuelos.

La tarifa extra en el equipaje de mano dejó de existir en JetBlue (Foto: iStock)

“El equipaje de mano es una parte importante del viaje para los clientes, y cuando se les presenta una opción entre el servicio galardonado de JetBlue y la oferta básica de otra aerolínea, queremos que JetBlue sea la opción fácil”, comunicó Marty St. George, presidente de JetBlue.

¿EN QUE CONSISTE ESTA NUEVA DISPOSICIÓN DE JETBLUE?

JetBlue informó que, a pesar de contar con compartimientos de equipaje superior más grandes en sus aviones, en caso de que el espacio se vuelva insuficiente, los pasajeros podrían tener que entregar sus maletas de mano en la puerta del avión sin incurrir en costos extras.

Recuerda que todo equipaje debe cumplir con las normas de tamaño y peso establecidas. De lo contrario se pueden aplicar cargos adicionales si se exceden estas dimensiones.

Las opciones tarifarias de la aerolínea permiten a los pasajeros concentrarse en lo que más les importa, desde obtener la tarifa más baja hasta elegir asientos con anticipación, embarcar antes que otros, ganar puntos y mucho más, sin comprometer una experiencia de viaje de primera clase.

JetBlue ofrece este servicio a los clientes con los boletos más económicos (Foto: Pexels)

Aquellos clientes que buscan abordar temprano y maximizar el uso del compartimiento superior encontrarán gran valor en la tarifa Blue de JetBlue. Eso sí, debemos tener en consideración que es la segunda más baja disponible, incluye beneficios como la selección de asientos anticipada sin costo extra ni tarifas por cambios o cancelaciones.

Vale mencionar que la tarifa Blue Basic es la más económica de todas, por ende, los clientes abordarán al final y deberán pagar una tarifa de cancelación, un costo adicional que no se encuentra en otras categorías de tarifas.