María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, llega a una reunión en la Casa Blanca en Washington el 15 de enero.
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, llega a una reunión en la Casa Blanca en Washington el 15 de enero.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el jueves como parte de su esfuerzo por lograr una mayor influencia a raíz del derrocamiento de Nicolás Maduro a manos de las tropas estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR

“No tenemos miedo” de enfrentar diplomáticamente a EE.UU., dice presidenta interina de Venezuela
Venezuela excarcela a periodistas y a estadounidenses bajo presiones de Trump
Delcy Rodríguez dice que venta petrolera será destinada al sistema de salud de Venezuela
Delcy Rodríguez, una semana encargada de una Venezuela bajo la lupa de Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.