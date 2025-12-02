Lluvias de ligera a fuerte intensidad se presentarán en la Selva desde el miércoles 3 al viernes 5 de diciembre, mientras en la sierra centro y sur se esperan nieve, granizo, aguanieve y lluvia ligera a moderada, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En la Selva las precipitaciones pluviales estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora (km/h).

Para este miércoles se prevén acumulados de lluvia de hasta 45 mm/día en la selva norte, alrededor de 60 mm/día en la selva centro y valores próximos a 80 mm/día en la selva sur.

Podrían afectarse los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

En la sierra centro y sur

El Senamhi también dio a conocer que caería granizo en zonas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar (ms.n.m.) y nevadas en localidades sobre los 3,800 ms.n.m. de la sierra centro y sur.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. Estos eventos están asociados a la proximidad de la DANA (Depresión Aislada en Altos Niveles) Qori.

El miércoles03 de diciembre se estiman acumulados entre los 11 mm/día y 16 mm/día en la sierra centro y valores entre 11 mm/día y 20 mm/día en la sierra sur.

Están en alerta los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

Ante estos avisos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda tomar las medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Asimismo, es necesario usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano.

Se sugiere, además, consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.