El primer "tiburón" peruano en el programa Shark Tank México: Mauricio Schwartzmann. / Foto: Mario Zapata N/ @PHOTO.GEC
Mauricio Schwartzmann es inversionista, CEO y el primer peruano en sentarse en el set de Shark Tank México, donde evalúa proyectos que buscan despegar en América Latina. En esta conversación exclusiva con G de Gestión, Schwartzmann comparte su mirada sobre lo que realmente busca en una startup, las oportunidades del mercado fintech y el panorama de inversión en el Perú.

