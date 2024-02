“Pese a que el mercado de tuberías (PVC) retrocedió en más de 20% en 2023, pudimos alcanzar un resultado positivo”, comentó a Gestión su CEO Erika Ramos. Y para este año prevé un repunte entre 7% y 8% como consecuencia de ampliar su presencia entre actores claves del rubro de infraestructura para lo cual ha incorporado nuevos servicios apoyados en el uso de la tecnología, que permite, por ejemplo, rehabilitar tuberías sin tener la necesidad de cortar pistas, además de efectuar mediciones para detectar fugas. “Estos son servicios complementarios que nos están abriendo puertas de municipios y empresas de saneamiento”, dijo Ramos.

La estrategia para fortalecer su presencia entre firmas mineras y agrícolas, explica la ejecutiva, en la venta de productos diferenciados que van dirigidos a las áreas de influencias de estas compañías. Sin embargo, Ramos confía en una recuperación del rubro de la construcción.

Pavco y sus inversiones por US$ 10 millones

En los últimos cuatro años, Pavco invirtió más de US$ 10 millones en sus plantas de producción, una ubicada en Lima y otra en Arequipa, además de un almacén ubicado al norte del país. Y este año va a destinar US$ 1 millón en el mantenimiento de los equipos usados para la producción de sus materiales de construcción. Reducir los impactos medio ambientales de sus operaciones, es otra de sus ambiciones a corto plazo, por lo que va a instalar paneles solares por US$ 80,000 en su planta de Arequipa.

Otro de los objetivos trazados para este año es reforzar su presencia en el Oriente peruano, en regiones de frontera, como Tumbes y Tacna, y en zonas rurales la que hará en conjunto con su red de distribuidores a nivel nacional.

anotó que se están desarrollando nuevas líneas de productos, relacionados con un material denominado polipropileno, que estarán a disposición del mercado hacia el segundo semestre del año. Plastisur, marca de Pavco, tiene una fuerte presencia en regiones de Arequipa, Puno y Moquegua.

