Martínez agregó que cerrará el 2022 con vntas por US$ 125 millones, un 12% más respecto al 2021. El incremento se sustenta en una mayor demanda en el rubro edificaciones y por una diversificación en la cartera de productos de la compañía.

“La demanda está liderada por edificaciones. Hay todavía muchas oportunidades en este mercado, pues tenemos un déficit importante de viviendas. Después sigue alcantarillado, donde aún tenemos brechas de cobertura de agua potable; y luego siguen los rubros agricultura y minería”, señaló Martínez a Gestión.

Agrega que el otro factor de crecimiento ha sido la diversificación de la cartera, pues si bien la empresa cuenta con tres plantas en Perú (dos en Lima y una en Arequipa), la compañía a nivel global tiene cuarenta plantas con productos que aún no se fabrican en Perú. “Hemos introducido a Perú nuevos productos diferenciados, aprovechando el know how de Pavco Wavin global”, anotó el ejecutivo.

La compañía estima que estos dos factores seguirán sustentando el crecimiento de ventas el 2023. Para el próximo año estiman un aumento de 10% respecto al 2022.

Martínez indicó que el plan de inversiones de capital (Capex) de la empresa es de US$ 10 millones hasta el 2026 y estará enfocado en modernizar las plantas para seguir con la diversificación de productos.

“Estamos haciendo inversiones para tener máquinas con productos diferenciados en todos los segmentos de edificaciones y de infraestructura. Wavin tiene (más) productos de última tecnología que no son los mismos productos que tenemos en el país, en eso nos vamos a enfocar”, agregó.

No obstante, el plan de inversiones no contempla la apertura de nuevas plantas en Perú.

“Vamos a tener nuevas extrusoras, pero no vamos a abrir más plantas en los próximos años, pues tenemos suficiente capacidad instalada y espacio para seguir montando nuestras extrusoras en las tres plantas que ya tenemos”, refirió Martínez.

Combate a la falsificación

En el rubro de edificaciones, la autoconstrucción representa alrededor del 60% de las ventas de la compañía.

Pero en este sector es alta la falsificación, por lo que la empresa ha invertido en tecnologías para reducir su efecto.

“Hicimos un estudio en el pasado que señalaba que de cada 100 tubos Pavco, entre 15 a 20 eran falsificados. Invertimos casi un millón de dólares hace un par de años para tener un sistema de marcación diferente, de una cinta que se termofunde con el tubo y hace que sea muy difícil de imitar. Si antes la falsificación estaba en 15%, hoy ha bajado a entre el 5% a 8%”, refirió Martínez.

