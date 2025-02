De acuerdo con sus estados financieros, la empresa detalló que los ingresos llegaron a US$ 4,069 millones, registrando una disminución de 9% respecto al 2023, debido principalmente a la disminución de la cotización internacional de los productos destilados de petróleo crudo.

En tanto, el resultado neto ajustado fue de US$ 77.7 millones, representando una caída de 42% en comparación con el mismo período de 2023 (US$ 134.7 millones). “Esto se debe a los menores márgenes de refino junto con la parada de mantenimiento programada e inversiones de mejoras operativas y de eficiencia energética durante el segundo trimestre de 2024″ , indicó la firma.

Asimismo, el resultado neto contable -que incorpora el efecto y resultados específicos- fue de US$ 50.6 millones, registrando un caída de 58% frente al 2023, cuando el indicador llegó a US$ 120.8 millones.

En general, el ebitda de la compañía en 2024 alcanzó los US$ 2.5 millones, representando una caída importante con respecto al 2023, cuando obtuvo US$ 293 millones.

Ventas e inversiones de Refinería La Pampilla

En 2024, las ventas netas de Refinería La Pampilla alcanzó los US$ 4,069 millones, disminuyendo en 9% respecto al año anterior (US$ 4,469 millones), debido principalmente a la reducción de precios en 7%, impactado por disminución de cotizaciones internacionales y disminución del volumen de ventas en 2% (aumento de 5% en ventas nacionales y disminución de 32% en ventas al exterior).

Respecto a las inversiones, la empresa informó un total de US$ 87.5 millones en 2024, un aumento de 34% comparado con el 2023, cuando se alcanzó los US$ 57.3 millones.

En el desagregado, la compañía invirtió US$ 22.3 millones en el proyecto Revamping - aumento de capacidad de producción de gasolinas de bajo azufre; US$ 13.6 millones en el mantenimiento mayor del Bloque Gasolinas; US$ 4.3 millones en mejoras en terminales; y US$ 47.3 millones en otros proyectos relacionados con mejoras en seguridad e instalaciones de la empresa.

Gastos existentes por derrame de petróleo en 2022

Refinería La Pampilla detalló que el 2024 ha efectuado desembolsos por US$ 52.2 millones en relación con el incidente TM2 (derrame de petróleo ocurrido en 2022 en el Terminal Multiboyas 2 , en Ventanilla). Así, en suma, se contabiliza US$ 311.4 millones que la empresa ha desembolsado por este concepto.

“Asimismo, se reconoció ingresos por indemnizaciones recibidas de seguros en relación con este siniestro por US$ 80 millones (US$ 162 millones en 2023)“, explicó.

Datos de Refinería La Pampilla

Inventario. Durante el 2024, el inventario de crudos, productos en proceso, productos terminados y tránsitos de Refinería La Pampilla ascendió a 5.6 millones de barriles, similar al inventario del año anterior.

Durante el 2024, el inventario de crudos, productos en proceso, productos terminados y tránsitos de ascendió a 5.6 millones de barriles, similar al inventario del año anterior. Financiamiento. En 2024, la deuda financiera ha disminuido en US$ 180 millones respecto al cierre de 2023, debido a menores requerimientos de capital de trabajo y por la reducción de la cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

En 2024, la deuda financiera ha disminuido en US$ 180 millones respecto al cierre de 2023, debido a menores requerimientos de capital de trabajo y por la reducción de la cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Otros ingresos. En 2024 se reconocieron ingresos por US$ 86.9 millones por cobro de dividendos procedentes de la subsidiaria Repsol Comercial S.A.C. (RECOSAC). (8.1 millones en 2023).

