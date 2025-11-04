Se debatirá el PL 10792, que modifica la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025 con el objetivo de autorizar el nombramiento del personal de salud contratado bajo el régimen CAS. (Foto: GEC)
Se debatirá el PL 10792, que modifica la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025 con el objetivo de autorizar el nombramiento del personal de salud contratado bajo el régimen CAS.
Redacción Gestión
La Junta de Portavoces del Congreso estableció la agenda de dictámenes y mociones que serán debatidos durante las sesiones plenarias de esta semana, programadas para mañana miércoles 5 de noviembre a las 15:00 horas y el jueves 6 a las 10:00 horas.

Entre los dictámenes priorizados destaca para funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

Asimismo, figura el PL 8671, que declara de interés nacional la protección, restauración y puesta en valor de la Casona Villanueva, ubicada en Cajamarca, y el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación de la ex casa hacienda de Batán Grande, en Lambayeque.

También se debatirá e con el objetivo de autorizar el nombramiento del personal de salud contratado bajo el régimen CAS (D. Leg. 1057), mediante la figura de insistencia.

Otro proyecto incluido en la agenda es el PL 10570, que propone la conversión de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Juliaca en la Universidad Nacional Pedagógica del Sur (Unapsur), ubicada en el distrito de San Miguel, provincia de San Román, Puno.

Otros sectores

Entre las iniciativas relacionadas con el sector educativo y cultural se encuentra

Del mismo modo, se debatirá el PL 8197, que crea la Universidad Nacional de Pataz (UNP) en la provincia del mismo nombre, departamento de La Libertad; así como el PL 8911, que garantiza el pago de la pensión para los maestros jubilados y cesantes del país.

Asimismo, se considerará el PL 12370, que declara de interés nacional y reconoce la “Marathon de los Andes” como faro mundial del atletismo y destino turístico internacional; y el PL 9846, que modifica la Ley 31980 para fortalecer el régimen especial del Centro Histórico de Lima, proteger su patrimonio y asignar recursos al distrito del Rímac.

Otro tema destacado es el PL 11014, que declara de interés nacional la creación e implementación del Parque Científico-Tecnológico de Tayacaja, en Huancavelica.

También se priorizó el PL 4545, que modifica el Decreto Legislativo 1133 para el ordenamiento del régimen de pensiones del personal militar y policial, así como el PL 6467, que reconoce la obra musical del maestro Pedro Ximenez Abril Tirado como de interés nacional.

Mociones a debatirse

En cuanto a las mociones de orden del día, se debatirá la moción 19752, que propone constituir una Comisión Especial Multipartidaria encargada de coordinar con sectores e instituciones del Estado y gobiernos subnacionales la creación de parques industriales, CITES y ciudades inteligentes a nivel nacional. 

El objetivo es impulsar la productividad, la innovación y la sostenibilidad territorial.

Por otro lado, la moción 19370 plantea conformar la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento y Monitoreo de la Lucha contra la Trata de Personas, con el fin de evaluar los avances y medidas adoptadas para el cumplimiento de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030.

