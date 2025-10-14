En un circuito de desniveles, subidas empinadas y tramos de tierra, la nueva Peugeot Landtrek, la más reciente novedad de la marca en el Perú, demostró ser un todoterreno que responde como herramienta de trabajo y vehículo para el disfrute del conductor. Durante las maniobras, el motor turbodiésel destacó con consistencia y la suspensión mantuvo el control en ascensos y descensos. En una demostración llena de pruebas y maniobras, se pudo comprobar el rendimiento del todoterreno que llega a conquistar el mercado local.

“Traer la nueva Landtrek al Perú representa ampliar nuestra oferta con una pick-up que combina fuerza, tecnología y seguridad”, afirmó Paolo Nava, Brand Manager de Peugeot Perú. El modelo incorpora la nueva identidad visual de la marca y el Peugeot i-Cockpit, acompañado de una pantalla panorámica de 10 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

DISEÑO PREPARADO PARA TODO TERRENO

La Peugeot Landtrek equipa un motor turbodiésel de 1.9 litros con turbo de geometría variable que entrega 150 HP y 350 Nm de torque. Está disponible en configuraciones 4x2 y 4x4, e incorpora bloqueo de diferencial posterior desde la versión Active, lo que mejora su rendimiento en terrenos exigentes. Con una capacidad de carga superior a una tonelada útil, la pick-up está pensada tanto para flotas y clientes corporativos como para usuarios particulares que buscan un vehículo versátil, potente y duradero.

La pick up llega al Perú en tres versiones: Active 4x2, Active 4x4 y 4-Action 4x4, todas con el equilibrio justo entre desempeño y confort. En cada detalle, la marca refuerza su enfoque de ingeniería y estética, con líneas modernas, presencia robusta y el distintivo espíritu felino de Peugeot que combina fuerza y elegancia en movimiento.

TECNOLOGÍA, RESPALDO Y BENEFICIOS

El equipamiento de la Peugeot Landtrek incluye seis airbags, control electrónico de estabilidad, alerta de cambio de carril y anclajes ISOFIX para sillas infantiles. Las versiones de mayor dotación suman cámara 360 grados y control de descenso en pendientes. Su interior combina materiales de alta calidad, asientos en mezcla de tela y cuero, y un sistema de climatización pensado para ofrecer confort incluso en jornadas largas.

Otro de los anuncios que compartió Peugeot y junto a representante local, Astara, fue el respaldo a esta propuesta con una garantía oficial de cinco años o 150.000 kilómetros, junto a una red de talleres autorizados con cobertura nacional y técnicos certificados bajo los estándares internacionales de la marca. Durante el lanzamiento, los asistentes pudieron realizar un test drive para comprobar el desempeño del vehículo y su capacidad de carga.

En materia comercial, Peugeot presenta esquemas de financiamiento flexibles, como la campaña 50/50 que permite pagar la mitad al inicio y el saldo en 2026. Los clientes que opten por Santander Consumer pueden acceder a bonos de descuento de hasta US$ 3.000 y a tasas preferenciales desde 4.99%. Estas condiciones permiten incorporar al Peugeot Landtrek tanto a flotas empresariales como a compradores particulares que valoran rendimiento y respaldo.

La versión de entrada parte de un precio de lista de US$ 28.990. Aplicando el bono Santander de US$3,000 y un bono de marca de US$ 4.000, el precio final puede quedar desde US$ 21.990, sujeto a condiciones y disponibilidad.

Con una combinación de potencia, equipamiento y diseño, la nueva Landtrek ya se encuentra disponible en todos los concesionarios Peugeot del país.

Quienes deseen conocer más sobre sus versiones, condiciones de financiamiento y beneficios pueden visitar www.peugeot-peru.co m , donde también podrán coordinar un test drive y descubrir las promociones vigentes.

MIRA LA GALERÍA DE FOTOS: