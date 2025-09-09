El avance del GNV y GNL marca un cambio en la matriz de abastecimiento para flotas en el corredor minero (EVA).
Edy Quiñones
mailEdy Quiñones

En regiones como Cusco, Arequipa y Apurímac, integradas al corredor minero, el suministro de combustibles alternativos se perfila como un eje estratégico para operadores de carga pesada y flotas menores, en un contexto de transición hacia soluciones energéticas más sostenibles. Es aquí donde EVA Energy SAC, deducada a la comercialización de gas natural vehicular (GNV) y de gas natural licuado (GNL) ve un mercado con potencial apuntalando nuevas inversiones

