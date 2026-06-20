El vino de la semana.- Hay canciones que no necesitan letra para conmover, de la misma forma que existen conversaciones entre un padre y un hijo donde las palabras salen sobrando. Como cantautor, siempre busco ese acorde perfecto que sea capaz de erizar la piel; como sommelier, busco ese sorbo que consiga despertar un recuerdo dormido. En el día del Padre, todos mis acordes y mis copas apuntan hacia un mismo origen: el hombre que nos enseñó a caminar.

Recordar la figura del padre es adentrarse en un territorio de mitología personal. En la infancia, el padre es ese gigante invencible que todo lo sabe y todo lo protege; un faro cuya luz parece alcanzar los confines del universo. Con los años, la perspectiva cambia. El gigante se humaniza, su andar se vuelve más pausado. Descubrimos que ese hombre también tuvo dudas, miedos y sacrificios que calló para no quebrar nuestra calma.

Celebrar al padre en el Perú de hoy va mucho más allá de cumplir con una fecha en el almanaque. Es un acto de resistencia cultural frente a la velocidad de un mundo que nos empuja a la prisa constante. Por eso, dedicar un día a honrar al padre es, ante todo, regalarle lo más valioso y escaso que poseemos: nuestro tiempo. Es propiciar el espacio para mirarnos a los ojos, reconocer el camino recorrido y sellar la gratitud en un ritual que los seres humanos venimos practicando desde hace milenios. El vino se convierte, así, en la partitura sobre la cual escribiremos los versos de este reencoutra fundamental.

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Sentarse a la mesa y servir una copa con papá

Imaginemos por un instante la escena que se repite en tantos hogares. Es el domingo de celebración. En el centro de la mesa, el almuerzo aguarda, pero hay un prólogo indispensable que precede a los alimentos. Es el momento en que el hijo o la hija toma una botella elegida con minuciosidad, introduce el sacacorchos con el respeto de quien profana un templo pacífico y extrae el corcho. Ese leve sonido, ese “pop” sutil y elegante, actúa como el primer acorde de una sinfonía íntima. Es la señal que convoca a la pausa, el llamado a deponer las urgencias y a entregarse al placer de la contemplación compartida.

"Así como el carácter de un buen padre se forja a través de las décadas con paciencia, disciplina, amor incondicional y una resistencia inquebrantable ante las tormentas de la existencia, los vinos de Arzuaga son el resultado de esa misma filosofía aplicada a la tierra."

Servirle una copa de vino a un padre es un acto litúrgico. Observar cómo el líquido cae pausadamente, tiñendo el cristal de matices rubíes y granates es ver fluir el tiempo mismo. En ese instante, mientras las piernas del vino bajan lentamente por las paredes de la copa, revelando su densidad y su vejez, se produce un milagro cotidiano: dos generaciones se encuentran en igualdad de condiciones, como dos adultos que se miran de frente y aprecian la belleza de estar vivos, sanos y juntos en la misma mesa.

Beberse una copa con el padre es, en realidad, una de las formas más elevadas de la confesión. Significa de manera tácita: “Gracias por los mapas que me diste cuando no sabía hacia dónde ir”. Significa con profunda madurez: “Comprendo tus silencios y entiendo tus antiguos desvelos, porque hoy sé lo difícil que es guiar una vida propia”. En ese mar de historias que se agita dentro de la copa, el vino actúa como un bálsamo que afloja las tensiones corporales y permite que la memoria empiece a desgranar sus relatos más queridos.

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El afecto encuentra su reflejo en el vino Arzuaga

Cuando el sentimiento que nos une a un padre es de esta magnitud, el vino tiene que tener una narrativa equivalente, un néctar que hable el mismo idioma de la perseverancia y la clase. No podemos llenar las copas de la gratitud con la ligereza de lo efímero. Es exactamente en este umbral de exigencia emocional donde la mente y el corazón del sommelier convergen de manera inevitable en una de las casas más aristocráticas y genuinas de la Ribera del Duero: la Bodega Arzuaga.

Así como el carácter de un buen padre se forja a través de las décadas con paciencia, disciplina, amor incondicional y una resistencia inquebrantable ante las tormentas de la existencia, los vinos de Arzuaga son el resultado de esa misma filosofía aplicada a la tierra.

"Cuando servimos Arzuaga en la copa de nuestro padre, le estamos diciendo, sin necesidad de palabras, que comprendemos el valor de la solidez y que su legado vital tiene la misma nobleza que el viñedo más selecto de Castilla.".

Fundada por Florentino Arzuaga en la localidad de Quintanilla de Onésimo, en Valladolid, esta bodega no nació de la búsqueda de una rentabilidad inmediata o de una moda pasajera, sino de un sueño familiar con visión de futuro. Florentino contempló el páramo castellano —un territorio hostil, situado a casi novecientos metros de altitud, donde los inviernos son crueles y los veranos inclementes— y supo ver el potencial de la grandeza allí donde otros solo veían dificultades orográficas.

Al igual que un padre que se sacrifica en los momentos de escasez para asegurar que a los suyos no les falte el alimento de los valores y la educación, la cepa de Tinto Fino (la Tempranillo de la región) entrega lo mejor de sí bajo la presión del clima extremo. El resultado de ese sufrimiento pacífico es una uva de una concentración antológica, dotada de una acidez vibrante y una estructura soberbia que le permitirá desafiar el paso de los siglos. Cuando servimos Arzuaga en la copa de nuestro padre, le estamos diciendo, sin necesidad de palabras, que comprendemos el valor de la solidez y que su legado vital tiene la misma nobleza que el viñedo más selecto de Castilla.

Mi viaje al corazón de la Ribera

Para justificar esta asociación con la máxima autoridad que me otorgan mis años en el sector, debo confesar que mi relación con esta bodega dio un vuelco definitivo durante el año 2024. Aquella tarde de otoño en la que crucé las puertas de Arzuaga se grabó en mi memoria como una experiencia verdaderamente inolvidable.

Caminar por la mítica finca La Planta durante ese viaje fue comprender que Arzuaga no es una fábrica de vino, sino un santuario de la naturaleza. Estar allí, rodeado por viñedos impecablemente alineados que convivían en perfecta armonía con encinas centenarias, olivares y la imponente presencia de ciervos y jabalíes que deambulan libres por la reserva, me produjo un nudo en la garganta. Sentí de inmediato la vibración del respeto absoluto por el entorno. Como músico, percibí que cada hilera de vides era un pentagrama donde el viento del páramo ejecutaba una composición silenciosa. La atmósfera respiraba una paz profunda, un orden que solo puede ser el resultado de un liderazgo familiar sostenido con amor y firmeza a lo largo del tiempo, tal como el orden invisible que un buen padre siembra en la mente de sus hijos.

El punto cumbre de aquella jornada inolvidable de 2024 ocurrió al descender a las salas de crianza de la bodega. Tuve la fortuna de catar directamente de la madera. Al llevar el vino a la copa en ese entorno monacal, el aroma a fruta noble mezclado con el perfume sutil del bosque castellano me transportó por completo al origen. Fue un instante de epifanía: comprendí que la consistencia legendaria de Arzuaga no se debe a fórmulas de laboratorio, sino a una herencia de valores inquebrantables transmitida de generación en generación. Esa tarde salí de la bodega con la convicción profunda de que cada botella que lleva su nombre es un testimonio vivo de integridad, el tipo de integridad que uno busca honrar y agradecer en la figura de su propio padre.

Gran reserva y colecciones especiales

Para aquellos momentos cumbres donde la gratitud filial roza lo sublime, las ediciones limitadas y el Gran Reserva de Arzuaga se erigen como las joyas absolutas de la corona. Son vinos que parecen desafiar con éxito las leyes del tiempo y el olvido, elaborados exclusivamente en aquellas añadas excepcionales donde la naturaleza ha rozado la perfección climatológica absoluta y el equipo enológico ha trabajado con la precisión de un artesano.

Estos vinos son auténticos monumentos líquidos de colección. Poseen una profundidad abismal, con capas sucesivas de aromas que van desde el chocolate amargo y la trufa negra de invierno hasta sutiles notas ahumadas de maderas preciosas y especias exóticas.

Maridajes para una tarde inolvidable

El vino alcanza su verdadera plenitud social cuando se comparte en torno a un gran plato de comida y se rodea del afecto sincero de los seres queridos. Para que este Día del Padre sea una experiencia sensorial que quede grabada a fuego en la memoria familiar de por vida, propongo trazar una ruta de maridaje que fusione la opulencia y el sabor de la despensa peruana con la estructura señorial y castellana de Arzuaga.

Para los primeros compases del almuerzo, unas tradicionales empanadas criollas horneadas en casa, de masa crujiente y mantecosa, rellenas de carne de res picada a cuchillo, sumamente jugosa y sazonada con el punto exacto de comino tostado y ají panca de nuestro suelo. La jugosidad de la carne y la grasa noble de la masa encontrarán en la frescura y los taninos aterciopelados del Crianza un eco perfecto que limpia el paladar de inmediato. Si la opción del plato principal se inclina por la tradición del norte peruano, un arroz con pato a la Chiclayana, con su intenso perfume de cilantro, loche y su textura untuosa, se verá encumbrado por la frutosidad negra y el carácter especiado del vino, creando una armonía perfecta donde ninguno de los dos elementos compite por el protagonismo, sino que se elevan mutuamente hacia un nuevo nivel de delicia.

Para el momento central de la tarde, cuando los ánimos se serenan, es hora de elevar el tono de la celebración, serviremos con solemnidad el Arzuaga Reserva. Imaginemos un tierno costillar de cordero, cocinado a baja temperatura durante horas hasta que la carne se desprenda del hueso con la sola presión del tenedor, glaseado con una reducción sutil de sus propios jugos y hierbas aromáticas de la sierra. La suntuosidad grasa del cordero se fundirá con los taninos aristocráticos y la acidez del Reserva de una forma tan perfecta que parecerá el estribillo de una canción inolvidable que se corea al unísono. Otra alternativa maravillosa para nuestro contexto local es un lomo saltado de corte premium, donde el punto ahumado del wok y la acidez jugosa del tomate jueguen de manera atrevida y exitosa con las notas de madera noble, tabaco y cuero viejo del vino.

Retirados los platos principales de la mesa, una selecta tabla con quesos maduros, como un Manchego curado de oveja o un Parmesano artesanal de larga maduración, servirá de pretexto perfecto para que las últimas copas de Arzuaga sigan fluyendo pausadamente.

Un brindis por lo que trasciende las fronteras del tiempo

En este Día del Padre, mi recomendación profesional como sommelier y como cantautor que persigue la emoción pura en cada verso, es que no escatimen bajo ninguna circunstancia en gestos afectivos ni en inversiones enológicas de calidad. No se queden con las palabras de agradecimiento atoradas en la garganta por timidez. Siéntense a la mesa con su padre, mírenlo de frente con los ojos del adulto que hoy comprende y respeta su historia de sacrificios, sírvanle con sus propias manos una copa generosa de Arzuaga y brinden juntos por el milagro de la coincidencia en el tiempo y en la vida.

Que cada trago de este vino excepcional de la Ribera del Duero sea un recordatorio elocuente de que las cosas más bellas y valiosas de la existencia —los grandes amores filiales, las canciones imperecederas que consuelan el alma y los vinos de leyenda destinados a la inmortalidad— requieren de mucho tiempo y sufrimiento silencioso para madurar correctamente, pero una vez que alcanzan su plenitud en la copa, se vuelven eternos y nos salvan del olvido. Alcen sus copas sin miedo por el hombre que les dio el origen, por el vino de clase que honra la mesa peruana y por ese lazo invisible e indestructible que ni el paso de los años ni la distancia física podrán jamás desatar en el corazón.

¡Salud por los padres del Perú, salud por la vida compartida y salud por la grandeza inmutable de Arzuaga!

Carpe vinum. “Aprovecha el vino”.