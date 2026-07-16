Según la medición de la consultora, el televisor sigue siendo la pantalla principal para ver el campeonato del mundo a través de alguna plataforma como América TvGO, Disney+, Paramount+ y Directv GO. (Foto creada por Gemini)
Según la medición de la consultora, el televisor sigue siendo la pantalla principal para ver el campeonato del mundo a través de alguna plataforma como América TvGO, Disney+, Paramount+ y Directv GO. (Foto creada por Gemini)
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Paolo Rojas
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La cuenta regresiva ha comenzado. . La expectativa por la gran final no solo se vive en los estadios, sino también en millones de hogares que seguirán el encuentro a través de plataformas de streaming y servicios digitales.

En ese marco, las plataformas de streaming han cobrado especial relevancia, permitiendo disfrutar de los encuentros en vivo, acceder a repeticiones, estadísticas en tiempo real, análisis y contenido exclusivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

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De acuerdo con datos de Cross Platform View, de Ibope, se registró un crecimiento de forma consistente en las plataformas de streaming que transmitieron los partidos en el país. Esto refleja un consumo cada vez más fragmentado y un escenario que hace más compleja la medición de la audiencia para medios, agencias y anunciantes.

El Mundial 2026 impulsó el consumo de streaming en Perú, con un crecimiento sostenido desde el arranque del torneo y su punto más alto en las etapas decisivas. (Foto: Difusión)
El Mundial 2026 impulsó el consumo de streaming en Perú, con un crecimiento sostenido desde el arranque del torneo y su punto más alto en las etapas decisivas. (Foto: Difusión)

TV aún lidera el consumo del streaming

Según la medición de la consultora, el televisor sigue siendo la pantalla principal para ver el campeonato del mundo a través de alguna plataforma como América TvGO, Disney+, Paramount+ y Directv GO.

Si bien el consumo del Mundial es multipantalla, el 80% de las visualizaciones ocurre en televisores y Smart TV, frente al 11% en computadora y el 7% en smartphone.

Para Ana Laura Barro, CEO de Ibope en Perú y Centroamérica,

Entender esta dinámica es clave para que las marcas y medios diseñen estrategias que respondan al momento y al lugar donde realmente está la audiencia, añadió.

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(Fuente: Ibope)
(Fuente: Ibope)

Perfil de las audiencias

En cuanto al perfil de la audiencia, la medición revela que los hombres representan el 60% del consumo durante el Mundial.

El Mundial, así, no es solo un evento deportivo, es un fenómeno de consumo que atraviesa edades y hábitos distintos, indicó Ana Laura Barro.

(Fuente: Ibope)
(Fuente: Ibope)

Hábitos de consumo

En una comparativa realizada por la consultora, entre las semanas previas al inicio del Mundial y las primeras semanas del evento, registró que la audiencia empieza a crecer desde las 14:00 horas y se mantiene al alza durante la tarde y la noche, con un pico entre las 20:00 y las 22:00 horas que supera los 160,000 televidentes.

, añadió.

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(Fuente: Ibope)
(Fuente: Ibope)

El análisis también señala que los sábados y domingos concentran mayor consumo que los días de semana, con un alcance que supera los 150,000 televidentes desde las 14:00 horas y llega a 163,000 en el horario nocturno.

Las instancias eliminatorias despiertan, así, un interés mayor que la fase de grupos, en línea con la relevancia de cada partido dentro de la competencia.

(Fuente: Ibope)
(Fuente: Ibope)
SOBRE EL AUTOR

Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con más de 7 años de experiencia en prensa escrita y digital. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.

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