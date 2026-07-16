La cuenta regresiva ha comenzado. Este domingo 19 de julio, se conocerá al nuevo campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La expectativa por la gran final no solo se vive en los estadios, sino también en millones de hogares que seguirán el encuentro a través de plataformas de streaming y servicios digitales.

Este mundial ha confirmado el cambio en los hábitos de consumo deportivo. Cada vez más aficionados eligen ver los partidos desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras o televisores inteligentes, dejando de depender exclusivamente de la televisión tradicional.

En ese marco, las plataformas de streaming han cobrado especial relevancia, permitiendo disfrutar de los encuentros en vivo, acceder a repeticiones, estadísticas en tiempo real, análisis y contenido exclusivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

De acuerdo con datos de Cross Platform View, de Ibope, se registró un crecimiento de forma consistente en las plataformas de streaming que transmitieron los partidos en el país. Esto refleja un consumo cada vez más fragmentado y un escenario que hace más compleja la medición de la audiencia para medios, agencias y anunciantes.

El Mundial 2026 impulsó el consumo de streaming en Perú, con un crecimiento sostenido desde el arranque del torneo y su punto más alto en las etapas decisivas. (Foto: Difusión)

TV aún lidera el consumo del streaming

Según la medición de la consultora, el televisor sigue siendo la pantalla principal para ver el campeonato del mundo a través de alguna plataforma como América TvGO, Disney+, Paramount+ y Directv GO.

Si bien el consumo del Mundial es multipantalla, el 80% de las visualizaciones ocurre en televisores y Smart TV, frente al 11% en computadora y el 7% en smartphone.

Para Ana Laura Barro, CEO de Ibope en Perú y Centroamérica, esta distribución revela un patrón de consumo colectivo: el Mundial se vive, sobre todo, en pantallas compartidas dentro del hogar, un comportamiento que contrasta con el consumo más individual de otros contenidos.

Entender esta dinámica es clave para que las marcas y medios diseñen estrategias que respondan al momento y al lugar donde realmente está la audiencia, añadió.

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(Fuente: Ibope)

Perfil de las audiencias

En cuanto al perfil de la audiencia, la medición revela que los hombres representan el 60% del consumo durante el Mundial. Por edad, destacan los jóvenes de 18 a 25 años, con el 25%, y los mayores de 50 años, que concentran el 30%, una prueba de que el torneo conecta con distintas generaciones.

El Mundial, así, no es solo un evento deportivo, es un fenómeno de consumo que atraviesa edades y hábitos distintos, indicó Ana Laura Barro.

(Fuente: Ibope)

Hábitos de consumo

En una comparativa realizada por la consultora, entre las semanas previas al inicio del Mundial y las primeras semanas del evento, registró que la audiencia empieza a crecer desde las 14:00 horas y se mantiene al alza durante la tarde y la noche, con un pico entre las 20:00 y las 22:00 horas que supera los 160,000 televidentes.

Barro comentó que ese crecimiento coincide con el horario en que más partidos se transmiten en vivo, lo que refuerza la relación directa entre la programación del torneo y los hábitos de consumo. “Es decir, además de sumar audiencia, el torneo cambia la rutina diaria de los peruanos y concentra la atención en horarios clave”, añadió.

(Fuente: Ibope)

El análisis también señala que los sábados y domingos concentran mayor consumo que los días de semana, con un alcance que supera los 150,000 televidentes desde las 14:00 horas y llega a 163,000 en el horario nocturno.

El interés también crece con el avance del torneo: los octavos de final registraron un alcance promedio mayor que las etapas previas, con picos por encima de los 170,000 televidentes durante la tarde.

Las instancias eliminatorias despiertan, así, un interés mayor que la fase de grupos, en línea con la relevancia de cada partido dentro de la competencia.

(Fuente: Ibope)