Trabajadores preparan el terreno de juego en el Lincoln Financial Field, uno de los estadios que albergarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Filadelfia, el 28 de abril de 2026. Foto: ANGELA WEISS / AFP
Trabajadores preparan el terreno de juego en el Lincoln Financial Field, uno de los estadios que albergarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Filadelfia, el 28 de abril de 2026. Foto: ANGELA WEISS / AFP
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia AFP
Agencia AFP

A casi un mes del inicio del , las reservas de habitaciones no se encuentran a la altura de las expectativas de los hoteleros estadounidenses, advirtió la principal organización del sector.

Varios factores han atenuado el entusiasmo inicial”, lamentó la presidenta de la asociación hotelera AHLA, Rosanna Maietta, en la introducción de un informe consultado este martes por la AFP. 

La organización encuestó a sus miembros en las 11 áreas metropolitanas de Estados Unidos, de Nueva York a Los Ángeles, que albergarán partidos del Mundial, que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio.

LEA TAMBIÉN: Álbum Panini: el reto de sostener el negocio del coleccionismo en Perú sin jugar el Mundial

Cerca del 80% de los encuestados afirma que las reservas de hotel están por debajo de las previsiones iniciales”, señaló AHLA.

En Kansas City (centro), las reservas son incluso más bajas de lo habitual para los meses de junio y julio. 

En Boston (noreste), Filadelfia (este), San Francisco (oeste) y Seattle (noroeste), “numerosos encuestados describen el torneo como un ‘no acontecimiento’”.

La Oficina de Gestión de Emergencias (OEM) del Departamento de Policía de Tránsito de Nueva Jersey, junto con socios federales, estatales, del condado y locales, realizan simulacros de respuesta a emergencias cerca del Estadio MetLife antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey, el 18 de abril de 2026.
La Oficina de Gestión de Emergencias (OEM) del Departamento de Policía de Tránsito de Nueva Jersey, junto con socios federales, estatales, del condado y locales, realizan simulacros de respuesta a emergencias cerca del Estadio MetLife antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey, el 18 de abril de 2026.

El informe considera que el ambiente general en torno al turismo en Estados Unidos, en particular las restricciones en la concesión de visados, está frenando a los aficionados extranjeros.

Muchos (...) tienen la impresión de que no se les va a recibir con un trato de alfombra roja”, señaló el reporte. 

A todo ello se suman los costos del viaje a Estados Unidos, acentuados por la subida reciente del precio de la gasolina y de los billetes de avión. 

La asociación hotelera también pone en la mira al propio organizador del Mundial, reprochando a la FIFA que reservara con antelación miles de habitaciones y luego las cancelara.

LEA TAMBIÉN: ¿Rentaría un helicóptero para llegar a tiempo al estadio? Así será el Mundial en EE.UU.

Estas reservas habían influido en las previsiones de ingresos de los hoteles, en sus planes de contratación y en los preparativos” previos a la competición, lamentó la AHLA. 

Para que el Mundial esté a la altura de todas sus promesas, defendió Maietta, “Estados Unidos y la FIFA deben velar por que los viajeros internacionales disfruten de una acogida cálida y de una estancia sin contratiempos”. 

Para la ejecutiva, “esto implica evitar cualquier aumento innecesario de los costos relacionados con los visados y el transporte en torno a los partidos, así como disuadir a las autoridades locales de imponer subidas de impuestos de última hora”.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.